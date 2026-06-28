الأحد 2026-06-28 04:06 م

سر حماية الشعر قبل المسبح في الصيف

فصث
تعبيرية
 
الأحد، 28-06-2026 12:13 م
الوكيل الإخباري-   مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يصبح المسبح من أكثر الأماكن التي تمنح الانتعاش، لكن الشعر يتأثر سلبًا بسبب الكلور الذي يسبب الجفاف وفقدان اللمعان، خاصة للشعر المصبوغ أو المعالج حراريًا.اضافة اعلان


ويؤكد خبراء العناية بالشعر أن الوقاية قبل السباحة أهم من العلاج بعده، من خلال استخدام بخاخ مرطب بسيط يمكن تحضيره منزليًا باستخدام عبوات فارغة مع مكونات مثل الماء، الألوفيرا، والزيوت الطبيعية.

يساعد هذا السبراي على تشكيل طبقة خفيفة تحمي الشعر من امتصاص الكلور وتقلل الجفاف والتقصف، مع إمكانية تخصيص وصفات مختلفة للشعر الجاف أو المصبوغ أو العادي.

كما ينصح بترطيب الشعر قبل السباحة، وربطه، ثم شطفه مباشرة بعد الخروج من المسبح، مع استخدام شامبو لطيف وأقنعة ترطيب أسبوعية للحفاظ على صحته خلال الصيف.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

التلفزيون الإيراني يحدد الممرات الأكثر أمانا لحركة السفن في الخليج

عربي ودولي التلفزيون الإيراني يحدد الممرات الأكثر أمانا لحركة السفن في الخليج

ت

كأس العالم بعد أقل من أسبوعين على توليه المهمة.. التلفزيون التونسي يعلن رحيل رينارد

وبعد أن تعادل المنتخب الإيراني بهدف لمثله مع منتخب مصر في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات أمس السبت، لم يضمن له ذلك بلوغ الأدوار الإقصائية، علما بأنه سجل هدفا في الوقت "القاتل" ألغي بعد مراجعة

كأس العالم الاتحاد الإيراني يصدر بيانا بعد تأكد خروج منتخبه الأول من كأس العالم 2026

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

اقتصاد محلي 11.1 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

قُتل 14 سعوديا الأحد في حادث تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو النفطية برأس تنورة في شرق السعودية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية. وأوردت الوكالة أن "مصدرا مسؤولا في وزارة الطاقة" أبلغ بأنه

عربي ودولي مقتل 14 شخصا في السعودية في تحطم مروحية تابعة لشركة أرامكو النفطية

قبض

منوعات سوريا.. توقيف والدين بتهمة تعذيب طفلهما

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.

أخبار محلية الأردن يعزي السعودية بضحايا سقوط طائرة مروحيّة

DF

تكنولوجيا هل ستحتاج لتحريك يدك للدخول إلى المواقع قريباً؟



 
 






الأكثر مشاهدة

 