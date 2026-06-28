سر حماية الشعر قبل المسبح في الصيف

ويؤكد خبراء العناية بالشعر أن الوقاية قبل السباحة أهم من العلاج بعده، من خلال استخدام بخاخ مرطب بسيط يمكن تحضيره منزليًا باستخدام عبوات فارغة مع مكونات مثل الماء، الألوفيرا، والزيوت الطبيعية.
يساعد هذا السبراي على تشكيل طبقة خفيفة تحمي الشعر من امتصاص الكلور وتقلل الجفاف والتقصف، مع إمكانية تخصيص وصفات مختلفة للشعر الجاف أو المصبوغ أو العادي.
كما ينصح بترطيب الشعر قبل السباحة، وربطه، ثم شطفه مباشرة بعد الخروج من المسبح، مع استخدام شامبو لطيف وأقنعة ترطيب أسبوعية للحفاظ على صحته خلال الصيف.
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