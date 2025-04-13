طرق طبيعية مجرّبة لإطالة الشعر وتعزيز نموه

تدليك فروة الرأس: ينشّط الدورة الدموية ويحفز نمو الشعر، ويفضّل استخدام زيوت طبيعية كزيت جوز الهند أو الخروع.
قص الأطراف بانتظام: يزيل التقصف ويساعد على نمو صحي.
نظام غذائي متوازن: اهتمي بتناول البروتين، والفيتامينات (A، C، E، B7)، والمعادن مثل الحديد والزنك.
شرب الماء بكثرة: الترطيب ضروري لصحة فروة الرأس.
تقليل استخدام الحرارة: التصفيف الحراري يضعف الشعر ويؤخر نموه.
وصفات طبيعية: مثل ماسك زيت الخروع، أو عصير البصل لتعزيز النمو.
الابتعاد عن التوتر: الضغط النفسي يؤثر سلبًا على نمو الشعر.
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