طريقة آمنة لإزالة لحم الزائد من الأظافر في المنزل

الوكيل الإخباري- إزالة لحم الزائد من الأظافر، أو ما يُعرف بالجلد الزائد أو الزوائد الجلدية، يتطلب بعض الحذر لتجنب التسبب في جروح أو التهابات. إليك الطريقة الصحيحة للتخلص من الزوائد الجلدية حول الأظافر:

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1. تنظيف الأظافر

اغسلي يديك جيدًا باستخدام ماء دافئ وصابون للتأكد من نظافة الأظافر والفم.



2. تليين الجلد الزائد

قومي بنقع يديك في ماء دافئ لمدة 5-10 دقائق لتليين الجلد الزائد حول الأظافر. يمكن إضافة ملعقة صغيرة من ملح البحر أو بعض الزيوت العطرية (مثل زيت اللافندر أو زيت الزيتون) للمساعدة في ترطيب الجلد.



3. استخدام أداة لإزالة الجلد الزائد

استخدمي أداة لإزالة الجلد الزائد، مثل الملقط أو أداة خاصة لإزالة الزوائد الجلدية، بحذر. تأكدي من تعقيم الأداة باستخدام الكحول أو مطهر قبل الاستخدام.

قومي بقص أو دفع الزوائد الجلدية برفق. لا تقومي بقطع الجلد بشكل عميق لتجنب الإصابة.



4. ترطيب الأظافر بعد الإزالة

بعد إزالة الزوائد الجلدية، قومي بترطيب يديك باستخدام كريم مرطب أو زيت أظافر للحفاظ على نعومة الجلد.

يمكن استخدام زيت جوز الهند أو زيت الزيتون لتهدئة وترطيب الجلد بعد العملية.



5. تجنب تقطيع الجلد بشكل مفرط

تجنبي قطع الجلد الزائد بشكل مفرط أو بشكل قريب جدًا من الأظافر، لأن ذلك قد يسبب التهابات أو ألمًا. ويفضل عدم الإزالة التامة للجلد الزائد، بل إزالة الزوائد الصغيرة فقط.



نصائح إضافية:

لا تقومي بإزالة الجلد الزائد بقوة، حيث أن الضغط الزائد قد يؤدي إلى تمزق الجلد أو الالتهاب.

استخدمي أدوات حادة وجديدة للتأكد من أنها تعمل بشكل فعال وتمنع إصابة الجلد.

إذا كنتِ غير واثقة من كيفية القيام بهذه العملية بشكل آمن، يمكنكِ استشارة مختص في صالون تجميل لتجنب أي مشكلات.