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في الصيف.. وصفة منزلية سريعة تنهي تشققات القدمين

سشي
تعبيرية
 
الإثنين، 13-07-2026 10:51 ص
الوكيل الإخباري-   تعاني كثير من السيدات من جفاف القدمين وتشققات الكعبين، خاصة في فصل الصيف بسبب ارتداء الأحذية المفتوحة، والوقوف لفترات طويلة، وإهمال الترطيب. ويمكن لبعض الوصفات المنزلية أن تساعد في تليين الجلد وتحسين مظهر القدمين عند استخدامها بانتظام.اضافة اعلان


ومن أسرع الوصفات لترطيب القدمين خليط مكوّن من الفازلين، وزيت جوز الهند، والعسل، والجلسرين، مع كمية قليلة من عصير الليمون. يُوضع الخليط بعد نقع القدمين في ماء دافئ لمدة 10 إلى 15 دقيقة وإزالة الجلد الميت بلطف، ثم تُدلّك القدمين به وتُغطى بجوارب قطنية طوال الليل.

وتساعد مكونات الوصفة على حبس الرطوبة، وتغذية البشرة، وتقليل خشونة الكعبين. ويمكن استخدامها مرتين أسبوعياً للتشققات الخفيفة وثلاث مرات للجفاف الشديد، مع الاستمرار على الترطيب اليومي للحفاظ على نعومة القدمين.

وينصح الخبراء أيضاً بتجنب المشي حافية القدمين، واختيار أحذية مريحة، وتقشير الجلد الميت بانتظام، وشرب كميات كافية من الماء للحفاظ على صحة البشرة.
 
 


gnews

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