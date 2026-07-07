لا مكواة ولا مجفف.. سر جديد لشعر ناعم وحريري

وينصح الخبراء للحفاظ على نعومة الشعر بالترطيب المستمر باستخدام السيرومات أو الزيوت الخفيفة، وتقليل استخدام الحرارة، وتمشيط الشعر برفق بفرشاة واسعة الأسنان، إلى جانب استخدام غطاء وسادة حريري للحد من الاحتكاك أثناء النوم.
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