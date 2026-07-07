لا مكواة ولا مجفف.. سر جديد لشعر ناعم وحريري

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الوكيل الإخباري- برزت تقنيات الترطيب العميق كأحد الحلول الفعالة للحصول على شعر ناعم ولامع دون الحاجة إلى استخدام أدوات التصفيف الحرارية، إذ تعمل على ترطيب ألياف الشعر من الداخل وتقليل التكسر والتطاير. اضافة اعلان





وينصح الخبراء للحفاظ على نعومة الشعر بالترطيب المستمر باستخدام السيرومات أو الزيوت الخفيفة، وتقليل استخدام الحرارة، وتمشيط الشعر برفق بفرشاة واسعة الأسنان، إلى جانب استخدام غطاء وسادة حريري للحد من الاحتكاك أثناء النوم.





