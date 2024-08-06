لبشرة مشرقة.. جربي هذه الأطعمة الغنية بالكولاجين

الوكيل الإخباري- باتت أغلب السيدات تركّز خلال العناية ببشرتهن بمادة الكولاجين، والتي تتناولها على شكل مكملات غذائية أو من خلال كريمات البشرة، التي باتت شائعة بين النساء وعنصراً مهماً للإهتمام بالبشرة وصحتها.



وينصح خبراء الجمال بإدخال الكولاجين للجسم عن طريق الأنظمة الغذائية الغنية به، للحفاظ على ليونة ومتانة البشرة، بالإضافة إلى صحة الشعر والأظافر. ويتوفر الكولاجين بشكل طبيعي في الأنسجة والشعر والأظافر ليقوم بدور لاصق مجدد للخلايا، إلا أن تصنيعه في الجسم يبدأ بالانخفاض بعد سن الـ25، وهنا تأتي أهمية تناول أطعمة تنشط آلية إنتاجه في الجسم، وتحول دون تلفه في الأنسجة.

ومن أهم الأطعمة التي تحتوي على الكولاجين بكمية وفيرة:



- الثوم: يلعب الثوم دوراً مهماً في تعزيز إنتاج الكولاجين في الجسم، ولا يندرج ضمن الأطعمة الغنية بالكولاجين كونه لا يحتوي على هذا البروتين في تركيبته، ويتميّز الثوم بغناه بالكبريت، وهو معدن أساسي لإنتاج الكولاجين. وللاستفادة من مزايا الثوم في هذا المجال، يُنصح باستهلاكه نيئاً أو مهروساً



-الأسماك الدهنيّة: تُعتبر هذه الأسماك مصدراً ممتازاً للكولاجين، وأبرزها سمك السالمون الذي يحتوي بالإضافة إلى الكولاجين على أحماض أوميغا 3 الدهنيّة. والأمر نفسه ينطبق على أسماك السردين، والتونة.



- فيتامين C: يُنصح بالمواظبة على استهلاك الأطعمة الغنية بفيتامين C بشكل يومي لتعزيز نضارة وإشراق البشرة, وأن هذا الفيتامين أساسي لإنتاج الكولاجين في الجسم كونه يؤدي دور عامل مُساعد للأنزيمات المُشاركة في تثبيت وهيكلة جزيئات الكولاجين.