لكل مشكلة تجميلية تركيبة مكونات تناسبها

الوكيل الإخباري- يعتبر اختيار المكونات التجميلية المناسبة أمراً أساسياً لعلاج مشاكل البشرة بفعالية، دون إلحاق الضرر بها. فما هي المكونات التي يوصى باستخدامها معاً بناءً على نوع البشرة وحاجاتها؟



يشكل استخدام المكونات الفعالة مع بعضها بعضاً من الأمور الشائعة في روتين العناية بالبشرة، فالريتينول، وفيتامين C، وحمض الهيالورونيك، وأحماض التقشير...هي جزيئات فعالة قوية يتم استخدامها أحياناً معاً أملاً بتحقيق نتائج أسرع. ولكن في مجال الطب التجميلي، لا تعتمد الفعالية عادةً على التراكم بل على التكامل.

اضافة اعلان



لتحديد أنسب تركيبات المكونات النشطة، تقوم المختبرات التجميلية عادة بدراسة الآليات البيولوجية الكامنة وراء المشاكل الجلدية، ثم تعمل على تحديد المكونات التي يمكن استعمالها مع بعضها بعضا. وهدفها في هذا المجال لا يكون مضاعفة المكونات بل استهداف الوظائف الجلدية المعنية بالمشكلة التي تتطلب معالجة، من تجاعيد، وحب شباب، وبقع داكنة، وحتى عدم توازن في حاجز الجلد.



التأثير على بنية البشرة لعلاج التجاعيد



من الثنائيات المعتمدة بكثافة في مجال علاج الخطوط والتجاعيد، نذكر الريتينول وحمض الهيالورونيك. فأحدهما يحفز إنتاج الكولاجين والآخر له تأثير فائق في مجال الترطيب. يوفر هذا النهج فائدة مزدوجة: المفعول التصحيحي الطويل الأمد والتأثير المرئي السريع على ملمس الجلد.