لن تستغني عن البرايمر بعد اكتشاف فوائده في المكياج

الوكيل الإخباري- يعد البرايمر من أبرز المنتجات الأساسية في روتين المكياج، خاصة بعد أن اكتشف الكثيرون فوائده العديدة التي تعزز من مظهر البشرة وتساعد في تحسين تطبيق المكياج. يُستخدم البرايمر قبل وضع الأساس أو كريم الأساس، ويعمل على تحضير البشرة وجعلها أكثر نعومة، مما يسهل تطبيق المكياج بشكل متساوٍ وثابت طوال اليوم.

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من أهم فوائد البرايمر أنه يساعد في سد المسام وتقليل ظهورها، كما يساهم في تقليل اللمعان في البشرة الدهنية ويحافظ على ثبات المكياج لفترات أطول. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يحتوي البرايمر على مكونات مرطبة تعمل على تحسين صحة البشرة ومنحها مظهرًا مشرقًا.



لا يقتصر دور البرايمر على توفير قاعدة مثالية للمكياج فحسب، بل يساهم أيضًا في الحفاظ على البشرة وحمايتها من تأثيرات المكياج. وبفضل تنوع الأنواع المتوفرة في السوق، أصبح من السهل اختيار البرايمر الذي يناسب نوع البشرة سواء كانت دهنية، جافة أو مختلطة.