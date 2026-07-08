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مكياج العيون أثناء النوم.. تحذير من أضرار محتملة

صي
تعبيرية
 
الأربعاء، 08-07-2026 12:33 م

الوكيل الإخباري-   يحذر خبراء العناية بالعين من أن النوم بمكياج العيون بشكل متكرر قد يسبب تهيجًا ومشكلات صحية، بسبب تراكم بقايا الماسكارا والكحل وظلال العيون على خط الرموش وتأثيرها في دفاعات العين الطبيعية.

وقد يؤدي ذلك إلى ظهور أعراض مثل احمرار العين، والحكة، والحرقة، والشعور بوجود جسم غريب، إضافة إلى تورم الجفون أو التصاق الرموش وظهور إفرازات قد تشير إلى عدوى.

وينصح الخبراء بإزالة مكياج العيون يوميًا قبل النوم، واستخدام مزيل لطيف وتجنب فرك العين، مع الحفاظ على نظافة أدوات التجميل واستبدال المنتجات التي تسبب تهيجًا.

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كما يجب مراجعة الطبيب عند استمرار الألم أو تشوش الرؤية أو الحساسية للضوء.

 
 


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