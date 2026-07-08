مكياج العيون أثناء النوم.. تحذير من أضرار محتملة

وقد يؤدي ذلك إلى ظهور أعراض مثل احمرار العين، والحكة، والحرقة، والشعور بوجود جسم غريب، إضافة إلى تورم الجفون أو التصاق الرموش وظهور إفرازات قد تشير إلى عدوى.
وينصح الخبراء بإزالة مكياج العيون يوميًا قبل النوم، واستخدام مزيل لطيف وتجنب فرك العين، مع الحفاظ على نظافة أدوات التجميل واستبدال المنتجات التي تسبب تهيجًا.
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