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وصفات طبيعية لترطيب الأظافر

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تعبيرية




 

السبت، 17-08-2024 11:29 ص

الوكيل الإخباري-   تهتم الكثير من الفتيات بمظهر أظافرهن لذلك يتجنبهن ظهور علامات الجفاف أو التشققات أو زوائد الجلد التي تظهر على جوانب الظفر وتفسد إطلالتهن، ودائما ما يبحثن عن وصفات طبيعية تساعدهن في الحفاظ على مظهر أظافرهن اللامع والمشرق في جميع الأوقات، توجد 5 وصفات طبيعية للعناية بالأظافر وهي :

 

زيت الزيتون
لأظافر لامعة ومشرقة من المهم نقع الأظافر في زيت زيتون دافئ لمدة دقيقتين، وبعدها ارتداء القفازات القطنية طوال الليل، وبعدها غسل اليدين بالماء ووضع كريم الترطيب الخاص بترطيب اليدين.

 

الحليب
يعد الحليب  أيضاً من المنتجات الطبيعية التي تحافظ على مظهر ونعومة الأظافر وتجعلها صحية وهو نقعها في الحليب الدافئ، حيث يعمل الحليب على مد الأظافر بالتغذية اللازمة لذلك ينصح بتركها لمدة 5 دقائق ثم شطفها واستعمال كريم الترطيب.


ماء الورد
يعد ماء الورد من المنتجات الطبيعية التي تمنح البشرة الملمس الناعم والترطيب وكذلك الأظافر عند غمسها في ماء الورد لبعض الدقائق حيث تساعد هذه الطريقة في الحصول على أظافر لامعة وطبيعية.

 

زيت جوز الهند
زيت جوز الهند من الزيوت الطبيعية الغنية بالفيتامينات والدهون الأساسية التي تغذي الجلد حول الأظافر، وعند نقع الأظافر في زيت جوز الهند وإضافة معلقة كبيرة من الملح إليه فإنه يعمل على إزالة الجلد الميت ومنح الأظافر الترطيب والمظهر الوردي. 

 

ترطيب الأظافر
تعرض اليدين للمياه كثيرا من الأسباب التي تجعل اليدين والأظافر أكثر جفافا وللحفاظ على ترطيب الأظافر ومنحها لون وردي طبيعي وملمس ناعم دون جفاف أو تشققات، ينصح بوضع الفازلين على الأظافر بعد تعرضها للمياه وهذه من أولى الخطوات التي تحافظ على مظهر الأظافر وملمسها الناعم.

 

اليوم السابع

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