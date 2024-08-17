4 تصميمات لحقائب اليد كلاتش موضة 2024 -صور

حقيبة كلاتش كبيرة
وهي حقيبة كلاتش كبيرة الحجم مصنوعة من الجلد المجمّع على هيئة شبكة، والذي يجعلها تبدو فخمة للغاية، وهي أكثر اتساعاً من الحقيبة التقليدية، وبساطتها تجعلها قطعة كلاسيكية مناسبة للخروجات
تتميز حقيبة الكلاتش الجلدية بتصميمها الكلاسيكي للغاية، وهي موضة صيف 2024 وتتميز بجميع الألوان، وهي مناسبة لأوقات العمل والخروجات الرسمية، كما يمكنك حملها مع حذاء بنفس لونها.
حقيبة كلاتش من التريكو
من بداية صيف 2024 ظهرت تصميمات التريكو بكل أنواعه، ومنها تصميم حقيبة الكلاتش المميزة، والتي تعتبر قطعة إضافية على ملابسك، خاصة على الملابس "السيمي" فورمال.
حقيبة كلاتش بالخيوط اللامعة
في البداية ستعتقدين أن هذه الحقيبة تحمليها فقط في المناسبات المسائية، ولكن الأمر غير ذلك، حقيبة كلاتش المزينة بالخيوط اللامعة هي موضة صيف 2024، ومناسبة للسير على البحر وحضور حفلات الشاطئ والخروجات النهارية والحفلات الصباحية.
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