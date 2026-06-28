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6 مشروبات تغيّر شكل بشرتك من الداخل - صور

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تعبيرية
 
الأحد، 28-06-2026 09:11 ص

الوكيل الإخباري-   لا تقتصر العناية بالبشرة على مستحضرات التجميل، بل تبدأ أيضًا من النظام الغذائي، إذ تسهم بعض المشروبات في ترطيب الجلد وتعزيز نضارته بفضل احتوائها على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

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وبحسب موقع Verywell Health، فإن إدراج هذه المشروبات ضمن الروتين اليومي قد يدعم صحة البشرة ويؤخر ظهور علامات التقدم في السن:


ماء الليمون: يساعد على ترطيب الجسم ويزوّده بفيتامين C الذي يدعم إنتاج الكولاجين، رغم أن الأدلة على تأثيره المباشر في تحسين البشرة لا تزال محدودة.


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الشاي الأخضر: غني بمضادات الأكسدة، وقد يساهم في تقليل الالتهابات، وحماية البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، والتخفيف من مظاهر الشيخوخة.


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مرق العظام: يحتوي على الكولاجين، وقد يساعد في تحسين مرونة البشرة وتقليل التجاعيد، إلا أن هذه الفوائد تحتاج إلى مزيد من الدراسات.


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ماء جوز الهند: يمد الجسم بالبوتاسيوم والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة، وقد يساهم في ترطيب البشرة وتقليل حب الشباب.


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شاي النعناع: يتميز بخصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا، ما قد يساعد في تهدئة البشرة والحد من ظهور حب الشباب.


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عصير الجزر: غني بفيتامين A وبيتا كاروتين، إضافة إلى فيتاميني C وE، ما يدعم إنتاج الكولاجين، ويحمي البشرة من الجذور الحرة، ويساعد في التئام الجروح وتقليل التجاعيد.


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