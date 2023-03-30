الوكيل الاخباري - التقشير هو عملية إزالة خلايا الجلد الميتة من الطبقة الخارجية لبشرتك. بينما يعتقد بعض الناس أن هذا يحسن مظهر بشرتهم ، فهو ليس للجميع. إذا لم يتم القيام به بشكل صحيح ، فقد يضر أكثر مما ينفع. من مكونات طبيعية حضري أفضل مقشر طبيعي للوجه سريع المفعول:



خلطة الشوفان لتقشير الوجه

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بحاجة إلى:



نصف كوب شوفان



ماء



في الخلاط ، اخفقي الشوفان الجاف حتى يصبح ناعماً. ضعي قليلًا من الشوفان المطحون في راحة يدك ، ثم أضيفي الماء حتى تتكون عجينة. دلكيه بلطف على وجهك ورقبتك. بدلاً من الماء ، يمكنك استخدام الحليب أو الزبادي ، وكلاهما يحتوي على حمض اللاكتيك كمقشر كيميائي. أو أضيفي خل التفاح الذي يحتوي على حمض الماليك لخصائص التفتيح.









العسل أفضل مقشر للوجه



ملعقة كبيرة سكر بني



ملعقة كبيرة عسل



اخلطي السكر البني والعسل معًا. ثم بأطراف أصابع نظيفة ، ضعي المقشر برفق شديد على وجهك بحركات دائرية صغيرة للمساعدة في عملية التقشير دون الإضرار بالجلد. اشطفيها بالماء الدافئ واستخدمي منشفة لإزالة أي بقايا من العسل إذا لزم الأمر.



القهوة أفضل مقشر للبشرة



ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة المستعملة



ملعقة كبيرة زيت



لا تتخلصي من القهوة المطحونة المستخدمة بعد تحضير القهوة في الصباح. ما عليك سوى إضافة ملعقة كبيرة من الزيت إليها ، وستحصلين على مقشر لطيف ومعزز للكولاجين جاهز للاستخدام. مقشر القهوة مع إضافة الزيت العطري مفيد أيضًا للمناطق المعرضة للسيلوليت في الجسم.



فوائد تقشير الوجه



يوجد مقشر لجميع مشاكل البشرة الأكثر شيوعًا. فيما يلي أهم فوائد للتقشير الكيميائي.



يعالج حب الشباب



العلاجات الموضعية لحب الشباب يمكن أن تذهب فقط حتى الآن ، وتقشير أعمق. التقشير ينظف بشرتك بشكل أكثر شمولاً ويكشف عن طبقة جديدة من الجلد خالية من حب الشباب. تعمل مقشرات حب الشباب بشكل أفضل عندما يتم تلقيها في سلسلة ، ويمكن تخصيص جدول التقشير للمساعدة في الحفاظ على بشرتك خالية من الشوائب.



يقلل المسام



المسام الكبيرة هي مصدر قلق مشترك للكثيرين ، وكل من لديهم هذه المسام يتمنون أن تختفي. إن إزالة الطبقة الخارجية من الجلد التالفة غالبًا باستخدام التقشير لها فائدة في جعل المسام تبدو أصغر.



يمحو الخطوط الدقيقة والتجاعيد



لا شيء يتركنا عالقين في الماضي مثل الخطوط الموجودة على الجلد. تمنعنا هذه التذكيرات من العيش في - والاستمتاع الكامل - باللحظة الحالية. عندما تحبطك الخطوط الدقيقة أو التجاعيد ، تنقذك التقشير. يمكن لهذه المحاليل الكيميائية إزالة الخطوط الدقيقة بشكل دائم وتخفيف حتى أصعب التجاعيد.



يتلاشى اللون



أنت تستحق أن تشعر بالثقة والحيوية والجمال. إذا كانت البقع الشمسية وتغير اللون وفرط التصبغ تعترض طريقك ، فيمكن أن يساعدك التقشير. يجد العديد من العملاء أن التقشير يزيل تغير لون الجلد إلى الأبد.



يرفع الجلد



عندما لا ترغبين في التوقف عن إجراء عملية شد الوجه ، فقد يكون التقشير هو البديل المناسب لك. شد الجلد هو أحد الفوائد المذهلة التي يقدمها التقشير.

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