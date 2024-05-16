لماذا يجب تنظيف إسفنجة المكياج بانتظام؟

الوكيل الإخباري - أوصت مجلة "stylight" المهتمة بجمال المرأة، بتنظيف إسفنجة المكياج ذات الشكل البيضاوي بانتظام، وذلك لتخليصها من بقايا المكياج المتراكمة عليها والبكتيريا العالقة بها.



وأكدت المجلة أن البكتيريا المتراكمة من الممكن أن تتسبب "في تهيج البشرة، ووقوعها فريسة للالتهابات والبثور".

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تنظيف عميق

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه ينبغي تنظيف إسفنجة المكياج بعد كل استخدام تحت ماء فاتر، مع مراعاة تنظيفها بشكل عميق، بمعدل مرة واحدة في الأسبوع على الأقل.



ولهذا الغرض يتم وضع إسفنجة المكياج في وعاء مملوء بماء دافىء وكمية مناسبة من شامبو الأطفال، أو المنظف المخصص لإسفنجة المكياج لمدة 30 دقيقة تقريباً، ولا يجوز استخدام منظف أواني أو صابون كيميائي، كي لا تتعرض البشرة للتهيج.

وخلال هذه المدة ينبغي فرك إسفنجة المكياج جيداً مع توخي الحرص والحذر، كي لا تنشأ بها تشققات.



وفي الخطوة الأخيرة يتم شطف إسفنجة المكياج جيدا بماء فاتر، ثم وضعها على منشفة أو منديل ورقي، حتى تجف تماماً.

وبشكل عام، ينبغي تغيير إسفنجة المكياج بعد 3 إلى 6 شهور، على أقصى تقدير.

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