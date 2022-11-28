5 مستحضرات تجميل تجنّبيها على بشرتك الدهنية خلال حضور مباريات كأس العالم

الوكيل الإخباري - تعاني بشرتك الدهنية من الافرازات المزعجة الذي يتسبّبها الطقس والمناخ، الامر الذي يعيق تألقك بجمال المكياج والصيحات المشرقة التي ستختارينها لابراز جمالك. واذا اردت حضور مباريات كأس العالم وتخشين أن تتعرّض بشرتك ومحيط عينيك للافرازات المزعجة والدهنية ولسيلان المكياج، لا بد من تطبيق حيل فعالة للحصول على مكياج ملفت، مع تجنّب العديد من المستحضرات التي قد تعيق تألق مكياجك في ساعات النهار.



لا بد أن تتجنّبي 5 مستحضرات تجميل على بشرتك الدهنية خلال حضور مباريات كأس العالم، فاحصلي على مكياج ثابت لأطول فترة ممكنة خلال هذا الحدث.

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تجنّبي كريمات الاساس الدهنية









اذا كنت ترغبين بتطبيق افضل كريم اساس قادر على منح بشرتك اللون البرونزي بعيدا عن الزيوت والافرازات المزعجة التي تؤثر سلباً على المكياج، قومي بتطبيق مستحضرات خالية من الزيوت، وذلك من خلال تمرير طبقة واحدة من هذا المستحضر على كامل سطح البشرة والشفاه، للحصول على ملامح موحدة ومشرقة ولمنع سيلان المكياج. فابتعدي عن كريم الاساس السائل والذي يحتوي على مكونات دهنية مزعجة، خصوصاً أن بشرتك ستتعرض لأشعة الشمس طوال النهار، واستبدليها بمكونات هادئة على بشرتك لتساهمي بتوازن الافرازات الدهنية المفرزة بطريقة تحافظ على نضارتها وتوحيد لونها.





عدم اعتماد البودرة الكريمية









بالطبع تبحثين عن مستحضرات قادرة على منح بشرتك لوناً برونزياً، لذلك تتجهين الى اعتماد البودرة الكريمية التي تمنحك النتيجة المطلوبة، من دون الأخذ بعين الاعتبار أن هذه المستحضرات ستتسبّب بالكثير من الافرازات المزعجة. فننصحك بتمرير البودرة المطلقة على كامل سطح البشرة لتثبيت لونها وحمايتها بعيداً عن اللمعان المزعج لسطحها وبالتالي سيدوم مكياجك طوال النهار خلال حضور مباريات كأس العالم.



تفادي الظلال القوية









أما الظلال القوية على عينيك وتمريرها بطبقات متعددة، تعتبر من الاخطاء التي قد لا تنتبهي لها أثناء تمرير المكياج. لذلك تجنّبي الظلال البراقة والقوية بحد سواء، واحرصي على تمرير الظلال الناعمة والترابية بتدرجاتها المات على كامل الجفن العلوي لضمان جاذبية ملفتة على عينيك. كما تجنّبي تمرير أي خطوط أو ظلال على الجفون السفلى للعينين لتفادي سيلان المكياج.



ماسكارا غير مضادة للماء







ومن مستحضرات التجميل التي يمكنك تجنّبها على بشرتك الدهنية خلال حضور مباريات كأس العالم، علب الماسكارا غير المضادة للماء لانها ستتسبّب في سيلان المكياج على عينيك، وبالتالي ستمنعين من ثبات الرموش خصوصاً أذا أردت وضع الشعيرات الاصطناعية. فاختاري مستحضرات الماسكارا الكريمية، وحاولي قدر المستطاع تمرير طبقة واحدة من الماسكارا على الرموش لابراز سحبة عينيك بشكل مميز.





الوان الجلوس اللماعة







تجنّبي اذا كنت من صاحبات البشرة الدهنية تطبيق الوان الجلوس اللماعة التي لا تدوم لفترة طويلة وتتسبّب بالسيلان. فاتجهي نحو الوان احمر الشفاه المات، ولا تهملي تمرير الكونتور العصري والمحدد للشفاه للحصول على جمال مشرق وخال من الشوائب. فهذه الخطوة تعتبر اساسية لكي تتجنبي سيلان احمر الشفاه، وبالتالي تحصلين عن اطلالة جمالية ساحرة ورسمات مكياج مشرقة ومتقنة خلال المباريات.



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