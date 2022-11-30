8 أسباب تؤدي إلى اصفرار الأظافر بعد الأكريليك... اكتشفي ما هي

الوكيل الإخباري - مَن منّا لا تحب الاهتمام بأظافرها وخاصةً من خلال اللجوء إلى أظافر الاكريليك. لكن هل لاحظتِ في بعض الأحيان اصفرار الاظافر نتيجة هذه الخطوة؟ في الحقيقة هناك الكثير من الأسباب التي قد تقف وراء هذا الاصفرار الناتج عن الاكريليك وسنخبركِ عنها في ما يلي.



الفرق بين اظافر الاكريليك واظافر الجل، وأيّهما الأفضل



اسباب اصفرار الاظافر بعد الاكريليك

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1- تركيب الاكريليك بشكل خاطئ



في حال تم تركيب أظافر أكريليك بطريقة غير صحيحة، كعدم تطبيق البرايمر على الظفر الأساسي، فإن بقائها لمدة طويلة قد تؤدي إلى تغيّر في لون أظافرك الحقيقية وتلفها. كما يؤدي عدم ترك البرايمر يجف تماماً على الظفر قبل تطبيق الأكريليك، إلى القضاء على الأظافر الطبيعية، حيث تحدث الرطوبة اصفرار الأظافر.



2- العدوى الفطرية



تمثّل العدوى الفطرية السبب الأكثر شيوعاً لإصفرار الأظافر. إذ تبدأ عدوى فطريات الأظافر على شكل بقعة بيضاء أو صفراء تحت الظفر. تشمل الأعراض الأخرى لفطريات الأظافر الشكل المشوه أو الرائحة الكريهة أو الملمس الهش والمفتت. كذلك يمكن أن يؤدي تعرض الأيدي وبشكل خاص الأظافر إلى ضربات قوية خلال وجود أظافر الأكريليك إلى حدوث تكسر في الاظافر الحقيقية، وحتى الخلع الجزئي.





3- استخدام فرشاة ملوّثة لتطبيق الاكريليك



غالباً ما يتم تطبيق مادة الأكريليك على الأظافر بواسطة فرشاة. لكن التلوث هو محفز أساسي لإصفرار الأظافر. فمن المهم جداً استخدام فرش نظيفة معقمة، وتجنب الفرش القديمة.





4- استخدام منتجات قديمة أو غير مناسبة



تأتي المنتجات رخيصة الثمن بنتائج غير متوقعة على الأظافر. فمن المهم دائماً استخدام مواد مانعة للتسرب عالية الجودة ومتوافقة مع مسحوق الأكريليك. من السهل دائمًا استخدام مادة مانعة للتسرب جديدة وعالية الجودة. يذكر أن المادة المانعة للتسرب، إذا كانت قديمة جداً، فقد تتحول من تلقاء نفسها إلى اللون الأصفر على الأظافر.





5- التعرض للأشعة فوق البنفسجية



إذا كنت تقومين بالتسمير، خاصة في أسّرة التسمير أو الـSolarium، فإن أفضل ما يمكن فعله هو تغطية أظافرك بمنشفة أو أي نوع آخر من المنتجات لحمايتها من الأشعة فوق البنفسجية الضارة التي تؤدي الى اصفرار الأظافر. كما أن هناك العديد من اللوشن وزيوت تان الشمس التي يمكن أن تسبب تغير في لون الأكريليك.



6- استخدام منتجات لا تحتوي على عامل حماية من الأشعة فوق البنفسجية



تشكل الأشعة فوق البنفسجية خطراً محتملاً على حياة ومظهر أظافر الأكريليك. حيث تتمتع الأشعة فوق البنفسجية بالقدرة والقوة على تحويل الأظافر إلى اللون الأصفر، ويمكن أن تكون التأثيرات قاسية حسب مدة وشدة التعرض. فمن المفضل تطبيق مانع تسرب مزدوج شفاف، ذو حماية كافية، لمنع الاصفرار الناتج عن تلف الأشعة فوق البنفسجية.





7- تطبيق الاكريليك على اظافر جافة



مثلما يمكن أن تصاب بشرتك بالجفاف، يمكن أن تصاب أظافرك أيضاً. فإن التصبّغ يحدث غالباً بسبب جفاف الأظافر بعد التعرض للمواد الكيميائية. في بعض الأحيان يمكن أن تخترق المواد الكيميائية الموجودة في الأكريليك إلى الظفر، ما يزيد من فرصة الاصفرار.





8- إزالة الاكريليك بشكل خاطئ



ان إزالة طبقة الاكريليك عن الظفر بشكل غير صحيح، يؤدي إلى إتلاف الأظافر الطبيعية. من جانبٍ آخر، اذا تم برد الأظافر بعمق لإزالة طبقة الأكريليك، سيصبح الظفر الطبيعي رقيقاً وضعيفاً. كما يمكن أن تؤدي المزيلات ذات الجودة الرديئة إلى تهيج الجلد حول الظفر.

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