الإعلام النيابية تلتقي نقابة الفنانين

الوكيل الاخباري -

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استمعت لجنة التوجيه الوطني والإعلام والثقافة النيابية خلال اجتماع اليوم الاثنين إلى أبرز المعيقات والتحديات التي تواجه نقابة الفنانين الأردنيين، والسبل الكفيلة للارتقاء بواقع الفن والنهوض به.وقال رئيس اللجنة النائب عمر الزيود، بحضور نقيب الفنانين حسين الخطيب وعدد من أعضاء مجلس النقابة، إن شح الإمكانيات وقلة الموارد أثرت على الحركة الفنية ما أدى إلى تراجعها بشكل كبير، لافتا إلى أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد زادت من تفاقم تلك المشكلة ما يتطلب منا جميعا نوابا وحكومة ونقابة فنانين بذل قصار الجهود لحلها، داعيا إلى دعم الفنان الاردني والنهوض به ليتمكن من تقديم رسالته النبيلة تجاه وطنه ومهنته والاستمرار بها، ولا سيما ان الفن يعد ترجمة لخطاب الدولة ومرآة تعكس ثقافة وتاريخ البلاد .