الوكيل الاخباري -

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أعلن عن تشكيل قائمة الهمة، اليوم الثلاثاء، لخوض الانتخابات النيابية القادمة، في الدائرة الرابعة بالعاصمة عمان.وضمّت القائمة كلاً من؛محمد يحيى المحارمةراضي سلمان ابو نشيشجمال محيسن الديربانياحمد حمد ابو زيدبسمه عاكف الرقادوقالت القائمة في إعلان تشكيلها أن تحقيق قيم العدالة والمساواة وحماية الحريات العامة، وتوفير فرص العمل، وتخفيف القيود الضاغطة على معيشة المواطنين ومقاومة الغلاء، هي أهداف لا بد أن يسعى لها الجميع لتوفير الحياة الكريمة للمواطن الأردني، وتمتين الجبهة الوطنية في ضوء ما يواجهه الوطن من تحديات ومخاطر .وقالت القائمة انها حرصت على تمثيل الدائرة الرابعة بكافة مكوناتها وطيفها الاجتماعي، مؤكدة على احترامها لقواعد المنافسة الشريفة وحرصها على إنفاذ الاستحقاق الدستوري المتمثل بالانتخابات النيابية بصورة تليق بوجه الأردني الحضاري ورؤية قيادته الهاشمية المظفرة.