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الإثنين، 06-02-2023 04:06 م

الحيصة: جلسة رقابية للنواب بعد عقد جلستين تشريعيتين

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الوكيل الإخباري - قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الدكتور نصار الحيصة إن الاجتماع النيابي التشاوري الذي عٌقد بدار المجلس اليوم الاثنين برئاسة رئيس مجلس النواب احمد الصفدي وحضور غالبية أعضاء المجلس، خلص إلى ضرورة إجراء تعديلات على النظام الداخلي للمجلس، والعمل على تفعيل مدونة السلوك النيابية، والتأكيد على تفريغ النائب للرقابة والتشريع ليكون بعيداً عن أي شبهات التقاء في المصالح.

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وأضاف الحيصة في تصريح صحفي، أن رئيس المجلس والمكتب الدائم وضعوا المجلس بصورة زيارة الوفد النيابي الأخيرة للجزائر، وبقرارات المكتب التنفيذي، وذلك من باب التشاركية في اتخاذ القرارات المتعلقة بمختلف شؤون المجلس، مثلما جرى التأكيد على علاقة تشاركية مع مجالس المحافظات على أن يتم عقد زيارات ميدانية لدعمها فيما تقوم به من ادوار تنموية شاملة.


وأكد أن النواب رحبوا بقرار المكتب التنفيذي بأن يتم عقد جلسة رقابية مقابل كل جلستين تشريعيتين للمجلس، وأن تكون اللقاءات ما بين النواب والوزراء من خلال المكتب الدائم والأمانة العامة في مجلس النواب على أن تكون داخل أروقة مجلس النواب.

 




 

 


 

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