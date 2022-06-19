الدغمي يلتقي مجلس نقابة المحامين ورابطة الفنانين التشكيليين

الوكيل الإخباري - استقبل رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي بدار المجلس، اليوم الأحد، في لقاءين منفصلين نقيب المحامين يحيى أبو عبود وأعضاء مجلس النقابة، ورئيس رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين الدكتور إبراهيم الخطيب وأعضاء الرابطة.

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وبحسب بيان صادر عن المجلس، رحب الدغمي بأي اقتراحات او مساهمة من نقابة المحامين في مشاريع القوانين المعروضة أمام لجان المجلس، مشيرا إلى أن النقابات المهنية تمثل بيوت خبرة وطنية وتسهم في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية في مختلف المجالات، كما تمثل مؤسسات وطنية تحظى باحترام الشعب الأردني بمختلف فئاته.



من جهته، أكد أبو عبود أن مجلس نقابة المحامين الذي باشر أعماله أخيرا، يتطلع إلى التعاون مع المؤسسات الرسمية والأهلية كافة من أجل النهوض بواقع العمل النقابي والمهني.



وعرض أعضاء المجلس عددا من القضايا النقابية والمهنية التي تهم الشأن النقابي.



ولدى لقائه الدكتور الخطيب وأعضاء الرابطة، أكد الدغمي أن الفنون التشكيلية تعكس الغنى الحضاري والثقافي للشعوب، وتمثل ذاكرة بصرية للتجارب البشرية.



وبين أن موقف البرلمان هو الدعوة إلى تنظيم جميع المهن والحرف من خلال روابط ونقابات تهتم بشؤون منتسبيها وترعى مواهبهم وابداعاتهم.



وعرض وفد الرابطة مقترحا يقضي بتحويل الرابطة إلى نقابة، حيث أشار الدغمي إلى ضرورة السير بالإجراءات التشريعية والقانونية وفق مقتضى أحكام الدستور والقانون.



