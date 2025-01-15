السعود: اليد الهاشمية المعطاءة رمز الدعم لفلسطين وصمود شعبها

وأكد السعود في بيان صادر عن لجنة فلسطين النيابية أن التوجيهات الملكية السامية تجسد استمرار الدعم والإغاثة لأهلنا في قطاع غزة، خصوصاً في ظل العدوان الغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال. وأشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها الهيئة الخيرية الهاشمية في إرسال قافلة مكونة من 120 شاحنة محملة بالمساعدات الغذائية والإغاثية والطبية، لتصبح القافلة رقم 140 المتجهة إلى القطاع منذ بداية العدوان الصهيوني.
وأضاف السعود: "نؤكد في لجنة فلسطين وقوفنا الكامل خلف قائدنا المفدى، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ونعبر عن فخرنا واعتزازنا بجهود الشعب الأردني ومبادراته الإنسانية في دعم غزة الجريحة".
وأشار السعود إلى أن الهيئة الخيرية الهاشمية بذلت جهوداً جبارة في تقديم العون لأهل غزة، مؤكدًا أن هذا الدور يعبر عن الواجب الأخوي تجاه الأشقاء الفلسطينيين. كما هنأ الهيئة على تكريمها من قبل جلالة الملك، الذي أنعم عليها بميدالية اليوبيل الفضي، تقديراً لجهودها المستمرة وإسهاماتها الإنسانية النبيلة في تقديم العون والمساعدة والإغاثة الفورية للدول المتضررة من الكوارث والحروب.
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