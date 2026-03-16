السعود في مؤتمر بمشاركة 200 برلماني يدعو لتحرك دولي لفتح المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري- أكد رئيس لجنة فلسطين النيابية، النائب سليمان السعود، ضرورة تكثيف الجهود البرلمانية والدبلوماسية الدولية لحماية المسجد الأقصى المبارك ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة بحقه.

اضافة اعلان



حديث السعود جاء خلال مؤتمر عن بعد عبر تقنية الزووم، نظمته لجنة فلسطين النيابية بالتعاون مع رابطة “برلمانيون لأجل القدس وفلسطين”، تحت عنوان: “إغلاق المسجد الأقصى في رمضان: الأبعاد السياسية والقانونية والتداعيات”، بمشاركة نحو 200 برلماني من عدة دول، حيث ناقش المشاركون التطورات المتعلقة بالإجراءات والقيود المفروضة على المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك.