الصحة النيابية تحذر من انفلات الوضع الوبائي

الوكيل الإخباري - حذر رئيس لجنة الصحة النيابية فريد حداد من انفلات الوضع الوبائي بالتزامن مع استمرار إقامة التجمعات والاحتفالات الفنية والغنائية في رأس السنة.

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وقال حداد لـ"الوكيل الإخباري"، إن الأردن اليوم بغنى عن أي احتفالات أو نشاطات اجتماعية في ظل استمرار الموجة الحالية وخطورتها التي ما زالت قائمة.



وأضاف أن الصحة تتقدم على كل القطاعات الأخرى وعلينا أن لا نعرض قطاعنا الصحية للإجهاد في حال ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا بعد هذه التجمعات.



وأشار إلى أن وزير الصحة سيكون مسؤولا أمام مجلس النواب وستطرح الثقة به إذا ارتفعت الإصابات خلال الفترة المقبلة.



وبيّن أن المتحور الجديد "أوميكرون" خطير ويساهم في زيادة الإصابات بشكل سريع في الدول التي انتشر فيها مؤخرا، داعيا إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي.



ودعت وزارة الصحة، اليوم الخميس، للالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة وباء كورونا خلال احتفالات رأس السنة.



وقالت الوزارة إن شروط التجمعات في الأماكن المغلقة هي شهادة التطعيم بالجرعتين وفحص (PCR) خلال 48 ساعة من التجمع.