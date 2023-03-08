الصفدي: تحية الفخر بالمرأة الأردنية وأمهات شهداء الوطن الأبرار

الوكيل الإخباري

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- هنأ رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي وأعضاء المجلس، المرأة الأردنية بمناسبة يوم المرأة العالمي، مؤكدين أنها بقيت على الدوام محط الاهتمام والتقدير والرعاية والتوجيه بالتمكين من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم.وأكد رئيس مجلس النواب أن المرأة الأردنية، تركت بصمات جليلة في شتى المواقع التي تقلدتها، فكانت عبر سنوات من النضال والعمل والجد والعطاء، تبرهن أنها قادرة على إحداث الأثر والتأثير، فقدمت المرأة الأردنية بحق مستوىً نفخر به كان عنوانه دوماً الإخلاص والتفاني والالتزام.وقال الصفدي: نحتفل بيوم المرأة العالمي، ونحن نسير بقوة وعزيمة وثبات، بإرادة جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي حدد بوضوح الأولويات الوطنية في المرحلة المقبلة، حيث الهدف الرئيس من مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري خدمة أهداف التنمية والعمل نحو تمكين الشباب والمرأة بما يسهم في إيجاد قيادات جديدة تبعث الحيوية في مؤسسات الدولة ويكون لها الحضور الفاعل في مجلس النواب وفي حكومات المستقبل.وأشار الصفدي أننا مع باكورة المئوية الثانية للدولة، شهدنا جملة إصلاحات في منظومتنا السياسية كان النصيب الأكبر منها يصب في تمكين المرأة والشباب، وهي خطوات تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار، لتبقى المرأة الأردنية بمستوى الرهان والثقة والدعم الذي يوليه جلالة الملك المعظم، وجلالة الملكة رانيا العبد الله، عبر دعمها ورعايتها للعديد من الأنشطة الهادفة إلى تعزيز دور المرأة في مجتمعها.وقال الصفدي إن المرأة البرلمانية أثبتت مقدرة عالية وفارقة في الرقابة والتشريع، وقدمت نماذج تبعث في النفوس على الفخر، وعلى رأسها ما نشهده من جهد كبير في لجنة المرأة وشؤون الأسرة وأيضاً ملتقى البرلمانيات الأردنيات، مؤكداً مواصلة الدعم لسيدات المجلس، ولكل جهد وطني مخلص، يسعى إلى تحقيق مشروعنا الوطني الذي أراده جلالة الملك لمستقبل أجيالنا، مستقبلاً نكرس فيه كل الإمكانيات لتحقيق التنمية المنشودة، وعنوانها شباب الوطن وشاباته بطموحهم الذي لا حدود له وعزيمتهم التي لا تلين.ووجه الصفدي تحية الفخر بعطاء المرأة الأردنية، عاملة أو ربة بيت، ولأمهات شهدائنا الأبرار الذين قضوا دفاعاً عن ثرى هذا الوطن، كما وجه تحية الفخر للمرأة الفلسطينية وأمهات الشهداء في أرض الصامدين المرابطين بوجه المحتل.