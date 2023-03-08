الأربعاء 08-03-2023
الوكيل الاخباري

إطلاق مؤتمر التعليم الدامج في الأردن بمشاركة الجهات الوطنية والدولية

الأمانة: تركيب 5 إشارات ضوئية على دوار الشميساني قريباً

وزارة العمل تدعو الباحثين عن وظائف لحضور برنامج تدريبي في الكرك

روسيا: لا نعترف بسعر النفط المحدد من مجموعة السبع

تكليف جملا النظامي بني مصطفى رئيسا لبلدية جرش اليوم

منح دراسية وخصومات على رسوم الساعات وتقسيطها لأبناء متقاعدي الضمان

الوطنية لشؤون المرأة: الأردن بالمرتبة 67 عالميًا على مؤشر مشاركة النساء الإلكترونية

العثور على أكثر من 100 طفل مهاجر في مقطورة مهجورة في المكسيك

التعامل مع 1384 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

وزير النقل يطلع على عمل الأرصاد الجوية

الأربعاء، 08-03-2023 12:08 م

الصفدي: تحية الفخر بالمرأة الأردنية وأمهات شهداء الوطن الأبرار

WhatsApp Image 2023-03-08 at 12.08.26 PM


الوكيل الإخباري - هنأ رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي وأعضاء المجلس، المرأة الأردنية بمناسبة يوم المرأة العالمي، مؤكدين أنها بقيت على الدوام محط الاهتمام والتقدير والرعاية والتوجيه بالتمكين من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم.اضافة اعلان


وأكد رئيس مجلس النواب أن المرأة الأردنية، تركت بصمات جليلة في شتى المواقع التي تقلدتها، فكانت عبر سنوات من النضال والعمل والجد والعطاء، تبرهن أنها قادرة على إحداث الأثر والتأثير، فقدمت المرأة الأردنية بحق مستوىً نفخر به كان عنوانه دوماً الإخلاص والتفاني والالتزام.

وقال الصفدي: نحتفل بيوم المرأة العالمي، ونحن نسير بقوة وعزيمة وثبات، بإرادة جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي حدد بوضوح الأولويات الوطنية في المرحلة المقبلة، حيث الهدف الرئيس من مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري خدمة أهداف التنمية والعمل نحو تمكين الشباب والمرأة بما يسهم في إيجاد قيادات جديدة تبعث الحيوية في مؤسسات الدولة ويكون لها الحضور الفاعل في مجلس النواب وفي حكومات المستقبل.

وأشار الصفدي أننا مع باكورة المئوية الثانية للدولة، شهدنا جملة إصلاحات في منظومتنا السياسية كان النصيب الأكبر منها يصب في تمكين المرأة والشباب، وهي خطوات تهدف إلى توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار، لتبقى المرأة الأردنية بمستوى الرهان والثقة والدعم الذي يوليه جلالة الملك المعظم، وجلالة الملكة رانيا العبد الله، عبر دعمها ورعايتها للعديد من الأنشطة الهادفة إلى تعزيز دور المرأة في مجتمعها.

وقال الصفدي إن المرأة البرلمانية أثبتت مقدرة عالية وفارقة في الرقابة والتشريع، وقدمت نماذج تبعث في النفوس على الفخر، وعلى رأسها ما نشهده من جهد كبير في لجنة المرأة وشؤون الأسرة وأيضاً ملتقى البرلمانيات الأردنيات، مؤكداً مواصلة الدعم لسيدات المجلس، ولكل جهد وطني مخلص، يسعى إلى تحقيق مشروعنا الوطني الذي أراده جلالة الملك لمستقبل أجيالنا، مستقبلاً نكرس فيه كل الإمكانيات لتحقيق التنمية المنشودة، وعنوانها شباب الوطن وشاباته بطموحهم الذي لا حدود له وعزيمتهم التي لا تلين.

ووجه الصفدي تحية الفخر بعطاء المرأة الأردنية، عاملة أو ربة بيت، ولأمهات شهدائنا الأبرار الذين قضوا دفاعاً عن ثرى هذا الوطن، كما وجه تحية الفخر للمرأة الفلسطينية وأمهات الشهداء في أرض الصامدين المرابطين بوجه المحتل.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1678267455779

الأسرة النيابية تهنئ المرأة بيومها العالمي

1678191281717

عمل الأعيان تقر مُعدل الضمان الاجتماعي

1678191281717

الحيصة: مجلس النواب يؤمن بدور الشباب والنهوض به

1678192660172

افتتاح مؤتمر السلام والإنسانية العالمي في عمّان

WhatsApp Image 2023-03-07 at 2.25.20 PM (1)

مالية النواب تناقش تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بوزارة الطاقة

320232161546458507053

خدمات الأعيان تبحث الأولويات الوطنية في البحث العلمي

أخبار متعلقة
1678191281717

الحيصة: مجلس النواب يؤمن بدور الشباب والنهوض به

WhatsApp Image 2023-02-12 at 4.39.42 PM

الصفدي: تمكين المرأة والشباب في الأردن أولوية ملكية

WhatsApp Image 2023-02-08 at 4.28.46 PM

الصفدي يزور سفارتي سوريا وتركيا معزيا بضحايا الزلزال

WhatsApp Image 2023-02-08 at 4.19.22 PM

النائب المعايعة يُشارك بمؤتمر سلامة الطريق في الباكستان

324871944_699112731761830_4019884720650366211_n

النواب يشرع بمناقشة مشروع قانون الموازنة تحت القبة الأحد المقبل

WhatsApp Image 2023-02-07 at 8.23.05 PM

المساعيد: الأردن رائد في إنتاج الطاقة النظيفة ويركز على المشاريع الصديقة للبيئة