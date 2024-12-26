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الصفدي يزور سفارة أذربيجان معزياً بضحايا تحطم الطائرة

رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي
رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي
الخميس، 26-12-2024 03:16 م
الوكيل الإخباري-  قدم رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي اليوم الخميس، التعازي والمواساة لبرلمان أذربيجان وشعبها الصديق جراء حادث تحطم طائرة أذرية بمدينة أكتاو في كازخستان، وذلك خلال زيارة قام بها إلى مقر السفارة الأذرية في عمّان حيث التقى بالسفير إيلدار سليموف.اضافة اعلان


وعبر الصفدي عن تضامن مجلس النواب مع الأصدقاء في برلمان جمهورية أذربيجان جراء الحادث الأليم والذي أسفر عن عشرات الضحايا والإصابات.

وتمنى الصفدي في رسالة خطية دوّنها بمقر السفارة الأذرية، عن خالص مشاعر التعزية لذوي الضحايا وأن يتغمدهم بواسع رحمته، متضرعاً من الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
 
gnews

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