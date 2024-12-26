الصفدي يزور سفارة أذربيجان معزياً بضحايا تحطم الطائرة

وعبر الصفدي عن تضامن مجلس النواب مع الأصدقاء في برلمان جمهورية أذربيجان جراء الحادث الأليم والذي أسفر عن عشرات الضحايا والإصابات.
وتمنى الصفدي في رسالة خطية دوّنها بمقر السفارة الأذرية، عن خالص مشاعر التعزية لذوي الضحايا وأن يتغمدهم بواسع رحمته، متضرعاً من الله أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.
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