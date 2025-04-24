الصفدي يصل بغداد في زيارة رسمية بدعوة من البرلمان العراقي

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الوكيل الإخباري- وصل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي مساء أمس الأربعاء، إلى العاصمة العراقية بغداد حيث يجري سلسلة لقاءات برلمانية وسياسية بدعوة رسمية من نظيره رئيس البرلمان العراقي. اضافة اعلان





وكان في استقبال الصفدي والوفد البرلماني المرافق له، رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور محمود المشهداني.



ويجري الصفدي عدداً من اللقاءات الرسمية يبحث خلالها تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة بخاصة البرلمانية منها، بما يخدم مصالح الشعبين والبلدين الشقيقين.