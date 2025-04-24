الصفدي يصل بغداد في زيارة رسمية بدعوة من البرلمان العراقي

وكان في استقبال الصفدي والوفد البرلماني المرافق له، رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور محمود المشهداني.
ويجري الصفدي عدداً من اللقاءات الرسمية يبحث خلالها تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة بخاصة البرلمانية منها، بما يخدم مصالح الشعبين والبلدين الشقيقين.
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