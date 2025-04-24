الخميس 2025-04-24 11:25 ص
 

الصفدي يصل بغداد في زيارة رسمية بدعوة من البرلمان العراقي

جانب من استقبال المشهداني للصفدي والوفد البرلماني المرافق له
جانب من استقبال المشهداني للصفدي والوفد البرلماني المرافق له
 
الخميس، 24-04-2025 09:35 ص
الوكيل الإخباري- وصل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي مساء أمس الأربعاء، إلى العاصمة العراقية بغداد حيث يجري سلسلة لقاءات برلمانية وسياسية بدعوة رسمية من نظيره رئيس البرلمان العراقي.اضافة اعلان


وكان في استقبال الصفدي والوفد البرلماني المرافق له، رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور محمود المشهداني.

ويجري الصفدي عدداً من اللقاءات الرسمية يبحث خلالها تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة بخاصة البرلمانية منها، بما يخدم مصالح الشعبين والبلدين الشقيقين.
 
gnews

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