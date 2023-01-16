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الإثنين، 16-01-2023 01:43 م

الصفدي يطلع مجلس النواب على نتائج زيارة بغداد

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الوكيل الإخباري - وضع رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي المجلس بصورة زيارته والوفد البرلماني الى العاصمة العراقية بغداد.

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وقال الصفدي في مستهل جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين "شعرنا خلال زيارتنا بتقديرٍ كبير لمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، من مختلف المسؤولين وقادة الكتل والتيارات السياسية في البرلمان العراقي"، مضيفا "لقد عدنا من بغداد، وكلنا فخر واعتزاز بحجم محبة وثقة المسؤولين وقادة الكتل العراقية بجلالة الملك عبدالله الثاني".

وأضاف، شعرنا خلال زيارتنا بتقديرٍ كبير لمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، من مختلف المسؤولين وقادة الكتل والتيارات السياسية في البرلمان العراقي ولم تغب في أي لقاء عبارات الثناء والشكر لما قدمه الأردن للأشقاء في العراق في مختلف المحن والأزمات، مؤكدين أن هذا نهج الهاشميين الذين ما كانوا إلا العون والسند لأبناء أمتهم.


وبين أن الوفد نقل لرئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد السوداني، ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، لهم تحيات وتقدير جلالة الملك وحرصه على أمن واستقرار العراق َودعم العملية السياسة في العراق والبناء على مخرجات مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون.


وأكد الصفدي أننا لمسنا رغبة كبيرة في الدفع بالمشاريع الثنائية بين البلدين من قبل رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ومختلف قادة وأعضاء الكتل السياسية الذين كانون يدفعون بتعظيم مساحات التوافق والتلاقي.


وأشار الى أن الوفد البرلماني الأردني ورؤساء الكتل قدموا صورة مشرقة عن الأردن، وشروحات وقراءات وافية عن جدوى المشاريع المشتركة بين البلدين والتي تعود بالنفع على شعبينا الشقيقين، كما قدم أعضاء الوفد في كل لقاءٍ قراءةً وتحليلاً اقتصادياً موثقاً بالأرقام والأدلة والبراهين واستطعنا تغيير الكثير من المفاهيم والمواقف الغامضة لدى الجانب العراقي.


وأكد الصفدي أننا تلقينا وعوداً صادقة بقرب تنفيذ مشروع أنبوب النفط من البصرة إلى العقبة ولم نسمع أي اعتراض من مختلف القوى السياسية العراقية، كما شعرنا برغبة عراقية بالغة بإقامة المدينة الصناعية المشتركة، وتنفيذ مشاريع الربط الكهربائي المشترك.

 




 

 


 

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