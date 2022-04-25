الطاقة النيابية تبحث نتائج تقرير انقطاع التيار الكهربائي خلال المنخفض الجوي

الوكيل الإخباري - تبحث لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، الاثنين، نتائج تقرير انقطاع التيار الكهربائي خلال المنخفض الجوي.

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كما تناقش اللجنة الرسوم المفروضة على المستفيدين من أنظمة الطاقة المتجددة إضافة إلى التعميم الصادر عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الخاص بنظام العبور.



وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية، صالح الخرابشة، قد قال سابقا، إنّ الانقطاعات في التيار الكهربائي التي طالت عدة مناطق في الأردن وخاصة العاصمة عمّان "غير مقبولة" وذلك بعد أن شهدت عدة محافظات في المملكة تساقطا غزيرا للثلوج.

كما قال رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، فراس العجارمة، في 1 شباط/فبراير 2022، إنّ "التوصية الرئيسية" التي ستصدر عن اللجنة هي تحويل ملف انقطاع الكهرباء عن مناطق في الأردن بينها عمّان إلى القضاء.



ووقّع أكثر من 80 نائبا على مذكرة، لطلب عقد جلسة عامة تحت قبة البرلمان؛ لمناقشة انقطاع التيار الكهربائي عن محافظات في وسط الأردن، ولمحاسبة المسؤولين عن ذلك وفق النائب زيد العتوم.

