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الأربعاء، 21-12-2022 04:15 م

العين الهندي يطلع على تجربة مركز زها الثقافي

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الوكيل الإخباري - اطلعت المدير التنفيذي لمركز زها الثقافي رانية صبيح، اليوم الأربعاء، رئيس لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان المهندس عبدالحكيم الهندي، على تجربة المركز والخدمات التي يقدمها للأطفال واليافعين والمجتمع المحلي في فروعه المنتشرة بالعاصمة عمان والمحافظات، ضمن المبادرات الملكية السامية، وبحث أوجه التعاون والشراكة المستقبلية.

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وقدمت صبيح شرحا حول عمل المراكز، التي أنشئت لتكون بيئة آمنة وحاضنة لتبني قدرات وإبداعات الأطفال وتنميتها وتطويرها القائمة على الإبداع والتميز، مبينة أنها قدمت العديد من البرامج التدريبية المجانية والتأهيلية للأطفال واليافعين.


وأكدت أنّ المركز يسعى مستقبلا لنقل تجربته وقصص النجاح التي حظيت بجوائز وتكريمات على المستوى العربي والدولي،وتوفير جميع الخدمات للمجتمع المحلي؛ للنهوض بجيل متعلّم وواع ومثقّف قادر على اكتشاف موهبته وتعزيز مواطن الإبداع لديه.


وأشارت صبيح إلى أهمية الشراكة بين القطاع العام والخاص لنشر هذه الثقافة والمراكز ليحظى بمكانة خاصة وصورة مميزة في تقديم الخدمة لأبناء المجتمع بطرق وأساليب مواكبة للحداثة.


وجال العين الهندي في مرافق المركز واطلع على آلية تشغيله وخدماته التي تُعنى بتطوير مواهب الأطفال الابداعية والثقافية والرياضية والأكاديمية وبرامج الروبوت والذكاء الاصطناعي.


وأشاد بجهود مركز زها الكبيرة، ودوره المهم في خدمة أبناء المجتمع المحلي بطرق وأساليب حديثة، مشيرا إلى أن هدف الزيارة تعزيز الشراكة بين الجمعية والمركز ليصب في مصلحة جيل الأطفال شباب المستقبل، لتوجيهم لأهمية العمل المجتمعي وصولا إلى العمل في المستقبل في جميع القطاعات، تحديدا السياحي كوننا في بلد يزدهر سياحيا بشكل واضح.


وعبّر الهندي عن شكره للمركز، لدوره في تقديم مختلف الفعاليات والنشاطات وبرامج تحفيزية خاصة لفئة الأطفال واليافعين وسيدات المجتمع من خلال إقامة برامج ودورات مجانية مختلفة.

 




 

 


 

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