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الأحد، 12-06-2022 01:47 م

الفايز يؤكد أهمية تعزيز العلاقات الأردنية الكندية

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الوكيل الإخباري - بحث رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز خلال لقائه في مكتبه اليوم الأحد، السفيرة الكندية لدى المملكة دونيكا بوتي، سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات، سيما الاقتصادية والبرلمانية والسياسية.

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وثمن الفايز خلال اللقاء الذي حضره رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية الكندية العين جورج حزبون، المستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى قوة العلاقات ومتانتها، والقائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، والتوافق بين الطرفين حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تبني الحلول السياسية لمختلف القضايا المتعلقة في المنطقة.


وحول الوضع السياسي في المنطقة، قال الفايز إن الأردن اليوم ورغم ما يجري حوله من أزمات وصراعات، إلا أنه قوي سياسيا وأمنيا، لكنه يواجه صعوبات وتحديات اقتصادية، بسبب هذه الصراعات والأعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين، إضافة إلى ما خلفته جائحة كورونا من تداعيات.


وأشاد رئيس مجلس الأعيان بمواقف كندا الداعمة للأردن ولمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني المتعلقة بضرورة إيجاد تسوية سياسية للقضية الفلسطينية، وفق القرارات الشرعية وحل الدولتين.


من جانبها، أكدت السفيرة الكندية أهمية الدور المحوري الذي يقوم فيه جلالة الملك عبدالله الثاني، لجهة إنهاء الصراعات في المنطقة، مثمنة الدور الكبير الذي يقوم به الأردن تجاه اللاجئين السوريين وخدمتهم، مشددة على حرص بلادها على تعزيز التعاون مع الأردن بمختلف المجالات.


وأكد الجانبان أهمية تعاون المجتمع الدولي من أجل حل النزاعات والصراعات في المنطقة، وعودة الأمن والاستقرار لها.

 




 

 


 

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