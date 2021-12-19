الفايز يدعو ألمانيا لدعم مشاريع تنويع مصادر المياه في الأردن

الوكيل الإخباري

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- دعا رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز إلى ضرورة تعزيز العلاقات الأردنية الألمانية، والبناء عليها بمختلف المجالات خاصة السياسية والاقتصادية وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين الصديقين.جاء ذلك خلال لقاء الفايز في مكتبه بدار مجلس الأمة، الأحد، السفير الألماني لدّى المملكة بيرنهارد كامبمان، بحضور رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية الألمانية العين صالح ارشيدات، وعضو اللجنة العين مالك الكباريتي.وأعرب رئيس مجلس الأعيان عن تقديره للمستوى الرفيع، الذي وصلت إليه العلاقات الأردنية الألمانية في العديد من المجالات، مبينًا أنها علاقات قائمة على الاحترام المتبادل وبما يخدم المصالح المشتركة.ودعا الفايز الجانب الألماني إلى زيادة استثماراته في الأردن، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، ودعم مشاريع تنويع مصادر المياه في الأردن وتحسين شبكات المياه والصرف الصحي.وتناول اللقاء مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة وأهمية عودة الأمن والاستقرار لها، والعمل على إيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية، يقوم على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.من جانبه، عبر السفير الألماني عن اعتزاز بلاده، بالمستوى الرفيع، الذي وصلت اليه العلاقات الألمانية الأردنية، مؤكدًا أن بلاده تسعى لتعزيز علاقاتها مع الأردن، مثمنا الدور الكبير الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني من أجل إنهاء صراعات المنطقة وعودة الأمن والاستقرار لها.