الأحد 19-12-2021
الوكيل الاخباري

الملك يطلع على مخرجات خطة استراتيجية العقبة للأعوام الخمسة المقبلة

العضايلة يلتقي المشاركين في الملتقى الإبداعي لطلبة اتحاد جامعات العربية

تطوير العقبة وموانئ أبوظبي توقعان اتفاقيات لتطوير بنى تحتية متقدمة

اجتماع يبحث الآثار السلبية لتخفيض الرسوم الجمركية على الصناعة الوطنية

ثقافة الطفيلة تكرم عددا من الشباب والشابات المبدعين

72 ألف مواطن في الطفيلة تلقوا جرعتي لقاح كورونا

الأرصاد لـ"الوكيل الاخباري": الأمطار ستكون "ممتازة" والأجواء باردة جداً وزخات ثلجية بهذه المناطق

الصفدي يؤكد ضرورة العمل بشكل فاعل ومنهجي لمساعدة الشعب الأفغاني

قرض جديد بـ 56 مليون دولار من صندوق النقد العربي للأردن

الفحوصات الايجابية تعاود الارتفاع في الاردن

الأحد، 19-12-2021 02:46 م

الفايز يدعو ألمانيا لدعم مشاريع تنويع مصادر المياه في الأردن

image - 2021-12-19T144742.916


الوكيل الإخباري - دعا رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز إلى ضرورة تعزيز العلاقات الأردنية الألمانية، والبناء عليها بمختلف المجالات خاصة السياسية والاقتصادية وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين الصديقين.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال لقاء الفايز في مكتبه بدار مجلس الأمة، الأحد، السفير الألماني لدّى المملكة بيرنهارد كامبمان، بحضور رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية الألمانية العين صالح ارشيدات، وعضو اللجنة العين مالك الكباريتي.

وأعرب رئيس مجلس الأعيان عن تقديره للمستوى الرفيع، الذي وصلت إليه العلاقات الأردنية الألمانية في العديد من المجالات، مبينًا أنها علاقات قائمة على الاحترام المتبادل وبما يخدم المصالح المشتركة.

ودعا الفايز الجانب الألماني إلى زيادة استثماراته في الأردن، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، ودعم مشاريع تنويع مصادر المياه في الأردن وتحسين شبكات المياه والصرف الصحي.

وتناول اللقاء مجمل الأوضاع الراهنة في المنطقة وأهمية عودة الأمن والاستقرار لها، والعمل على إيجاد حل شامل للقضية الفلسطينية، يقوم على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

من جانبه، عبر السفير الألماني عن اعتزاز بلاده، بالمستوى الرفيع، الذي وصلت اليه العلاقات الألمانية الأردنية، مؤكدًا أن بلاده تسعى لتعزيز علاقاتها مع الأردن، مثمنا الدور الكبير الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني من أجل إنهاء صراعات المنطقة وعودة الأمن والاستقرار لها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2021-12-19 at 4.11.30 PM

العمل النيابية تؤكد ضرورة إنصاف عاملي "حاويات العقبة"

main_image61bf29337eb62

موظف بالشركة الأردنية السورية للدغمي: والله جعنا

AN_1e50bimage_story

بعد النواب.. لقاء مرتقب للوزير حدادين مع الأعيان الثلاثاء المقبل

WhatsApp Image 2021-12-19 at 2.34.59 PM

مشتركة نيابية تشرع بمناقشة "رخص المهن داخل الأمانة"

WhatsApp Image 2021-12-19 at 2.20.18 PM

الفايز يهنئ قطر بعيدها الوطني

النائب-محمد-العلاقمة-14032021021

الزراعة النيابية: رفع توصيات لمجلس النواب حول إعلان النوايا

أخبار متعلقة
7202019153634119276757

الفايز: الدم العربي أصبح رخيصا وعدد من دولنا مسرحا لصراعات الدول الكبرى

image - 2021-12-15T154308.509

لجنة العمل في الأعيان تلتقي أمين عام الأعلى للسكان

SNMt69KVlco8zhmkBYgrW9sSz2AnLwlUhUNcbAXT

صندوق استثمار الضمان: ندرس الاستثمار في مشروع الناقل الوطني

Screenshot_7

النائب الخلايلة: النواب ليسو رعايا فقط للموافقة والتوقيع.. ويكفي غُبناً

7202019153634119276757

الفايز يؤكد أهمية ترسيخ ثقافة الحوار

12021514343793105692

العودات: الملك بشرنا بأن الأيام المقبلة ستحمل الخير للجميع