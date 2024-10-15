الفايز ينعى النائب السابق حمدية القويدر الحمايدة

وأشاد الفايز بمناقب الفقيدة، مؤكدًا أنها كانت مثالًا للوطنية والمهنية العالية، وذات حضور فاعل في العمل البرلماني على الصعيدين التشريعي والرقابي خلال عضويتها في المجلسين النيابيين الخامس عشر والسابع عشر.
وأعرب الفايز عن أحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، داعيًا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يمنّ على ذويها بالصبر والسلوان.
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