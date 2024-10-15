 
الثلاثاء 2024-10-15 10:41 ص
 
 

الفايز ينعى النائب السابق حمدية القويدر الحمايدة

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النائب السابق حمدية نواف فارس القويدر الحمايدة
الثلاثاء، 15-10-2024 08:51 ص
الوكيل الإخباري- نعى رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، ببالغ الحزن والأسى، النائب السابق حمدية نواف فارس القويدر الحمايدة، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى أمس الاثنين.اضافة اعلان


وأشاد الفايز بمناقب الفقيدة، مؤكدًا أنها كانت مثالًا للوطنية والمهنية العالية، وذات حضور فاعل في العمل البرلماني على الصعيدين التشريعي والرقابي خلال عضويتها في المجلسين النيابيين الخامس عشر والسابع عشر.

وأعرب الفايز عن أحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، داعيًا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يمنّ على ذويها بالصبر والسلوان.
 
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