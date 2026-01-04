القاضي ينعى رئيس الوزراء والنائب الأسبق المرحوم علي أبو الراغب

وترحم القاضي على المرحوم أبو الراغب، مؤكدًا أنه كان أحد رجال الأردن المخلصين الذين قدموا للوطن جل خبراتهم في جميع مواقع المسؤولية.
واستذكر القاضي مناقب الفقيد خلال مشاركته في مجلس النواب الثاني عشر والمجلس الثالث عشر، حيث كان نائبًا مخلصًا لوطنه ومليكه.
وتقدم القاضي، باسم نفسه واسم أعضاء مجلس النواب، بأصدق التعازي لآل الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
-
أخبار متعلقة
-
الفايز ينعى العين الأسبق علي أبو الراغب
-
القاضي يترأس اجتماع "تنفيذي" النواب وتوجّه لتشكيل لجنة لتعديل النظام الداخلي
-
"النقل النيابية" تطلع على آلية عمل دائرة الأرصاد الجوية
-
"مالية النواب" تناقش تقرير ديوان المحاسبة المتعلق بوزارة الأشغال
-
النواب يؤكدون ضرورة تعزيز الرقابة في مؤسسة الغذاء والدواء
-
رئيس مجلس النواب يبحث تعزيز التعاون مع السفير السعودي
-
"مالية النواب" تناقش اليوم تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة بوزارة الأشغال
-
"النقل النيابية" تتفقد مشاريع وزارة النقل والخط الحديدي الحجازي