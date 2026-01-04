الأحد 2026-01-04 10:27 م

القاضي ينعى رئيس الوزراء والنائب الأسبق المرحوم علي أبو الراغب

الأحد، 04-01-2026 09:32 م
الوكيل الإخباري-   نعى رئيس مجلس النواب مازن القاضي رئيس الوزراء والنائب الأسبق المرحوم علي حسين أبو الراغب، والذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأحد.اضافة اعلان


وترحم القاضي على المرحوم أبو الراغب، مؤكدًا أنه كان أحد رجال الأردن المخلصين الذين قدموا للوطن جل خبراتهم في جميع مواقع المسؤولية.

واستذكر القاضي مناقب الفقيد خلال مشاركته في مجلس النواب الثاني عشر والمجلس الثالث عشر، حيث كان نائبًا مخلصًا لوطنه ومليكه.

وتقدم القاضي، باسم نفسه واسم أعضاء مجلس النواب، بأصدق التعازي لآل الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
 
 


