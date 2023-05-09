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المعايطة يلتقي لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية

الثلاثاء، 09-05-2023 05:17 م

المعايطة يلتقي لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية

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الوكيل الاخباري -  أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، اليوم الثلاثاء، أن رؤية الدولة الأردنية السياسية تهدف إلى تمكين المرأة والشباب وتعزيز مشاركتهم في العملية الانتخابية والانخراط في الأحزاب، من خلال إعطائهم المساحة الكافية في قانوني الانتخاب والأحزاب.

وقال المعايطة خلال لقائه رئيسة وأعضاء لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، إن الهيئة استحدثت، أخيرا، وحدة لتمكين المرأة، تعنى بتطوير مشاركتها في الحياة السياسية ووصولها إلى مواقع صنع القرار.

وأوضح أن عملية تمويل الأحزاب ستكون حسب نتائج الانتخابات وما يحصل عليه الحزب من مقاعد في البرلمان، وأن مدة توفيق أوضاع الأحزاب تنتهي في منتصف شهر أيار الحالي، وفق قانون الأحزاب النافذ.

وبين أن وظيفة الهيئة الأساسية هي إدارة العملية الانتخابية، لكنها تعمل بنفس الوقت مع شركائها على نشر التوعية والتثقيف السياسي، لزيادة وعي المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات والانخراط في الأحزاب.

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