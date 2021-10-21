الخميس 21-10-2021
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الخميس، 21-10-2021 01:51 م

النائب البدول تطالب بدعم الصندوق الهاشمي لتنمية البادية

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الوكيل الإخباري- طالبت النائب زينب البدول اليوم الخميس الحكومة بتوجيه الدعم للصندوق الهاشمي لتنمية البادية باعتباره حاضنة تنموية تأسست بإرادة ملكية سامية لتنمية مناطق البادية الاردنية وتمكين ابنائها.اضافة اعلان


وقالت النائب البدول إن انخفاض او توقف الدعم المقدم للصندوق اسهم في تعثر او توقف برامج ومشاريع الصندوق وبالتالي تفويت الفرصة لدى ابناء البادية الاردنية للوصول الى الموارد والاستفادة منها، مشيرة الى ان وزارة التخطيط وجهت دعمها لمؤسسات متعددة واستثنت الصندوق خلال الفترات السابقة.

وبينت اهمية استكمال برامج الصندوق ومشاريعه التي تخدم مناطق البادية وتوفر فرص العمل وصولا الى تحقيق الرؤية الملكية السامية الرامية الى تحقيق التنمية الشاملة في البادية الجنوبية.

 




 

 


 

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