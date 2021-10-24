النائب الرياطي تترشح لرئاسة مجلس النواب

الوكيل الإخباري-

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أعلنت النائب تمام الرياطي عزمها الترشح لموقع رئيس مجلس النواب، وقالت في تصريح لها "إيماناً مني بفرص المرأة الأردنية وقدرتها على العطاء، وسعياً لترسيخ نهج الشراكة مع الزملاء والزميلات الكرام في مجلس النواب، وتسخيراً لخبرتي في مجلس النواب للمرة الثالثة، ونزولاً عند رغبة عدد من الزملاء والزميلات فقد قررت خوض انتخابات رئاسة مجلس النواب لدورته العادية الأولى".وأكدت الرياطي على أن الترشح لرئاسة مجلس النواب حق أصيل لكافة البرلمانيين والبرلمانيات، وشددت الرياطي على ضرورة دعم المرأة الأردنية لتتبوأ مواقع صنع القرار القيادية لا سيما وأننا نشهد إنجازات للمرأة الأردنية على كافة الأصعدة وقدمت بصمات واضحة في مسيرة الإصلاح الأردنية.