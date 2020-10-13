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الثلاثاء، 13-10-2020 12:26 م

النائب السابق ديما طهبوب تعلن إصابتها بكورونا

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الوكيل الإخباري - أعلنت النائب السابق ديما طهبوب، اليوم الثلاثاء، إصابتها بفيروس كورونا، إثر مخالطتها لصديقتها المصابة.

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وقالت طهبوب في منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك:

 

وصلني تحذير من تطبيق أمان بأني خالطت مصاب كورونا الاسبوع الماضي وأكدت لي صديقتي برساله خاصه انها فعلا مصابه، و على أثره توجهت لاجراء الفحص البارحه و تبين أن نتيجتي ايجابية و الحمد لله على كل حال
عزلت نفسي مباشرة و الحمد لله الأعراض بسيطة جدا و أتناول الأدوية و الفيتامينات بانتظام.

 

بعد انتهاء الحجر بإذن الله سأجري الفحص مرة أخرى و لن أخرج أو أقابل أحدا الا بنتيجة سلبية.


دعواتكم بالشفاء و اعذروني للغياب و لكن صحتكم و مصلحة المجتمع و السلامة العامة فوق كل اعتبار.


 




 

 


 

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