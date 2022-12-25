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الأحد، 25-12-2022 12:22 م

النواب يستأنف جلساته تحت القبة الثلاثاء المقبل

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
يستأنف مجلس النواب عقد جلساته التشريعية، بعد غد الثلاثاء، بعد إرجائها منذ أكثر من عشرين يوما بسبب إضرابات قطاع النقل.اضافة اعلان


وكان دعا رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، المجلس للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 2022/12/27 لمناقشة جدول أعمال الجلسة الرابعة.

يشار إلى أن المجلس سيشرع خلال الفترة المقبلة، بالقراءة الأولى على مشروع الموازنة العامة لسنة 2023، على الرغم من عدم إدراجه على جدول أعمال الجلسة حتى الآن.

وكانت أرسلت الحكومة مطلع الشهر الجاري، مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل، إلى مجلس النواب بيد أن المجلس لم يتخذ أي إجراء بشأنها حتى اللحظة.

للاطلاع على جدول أعمال الجلسة الرابعة أنقر هنا

 




 

 


 

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