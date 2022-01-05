الأربعاء 05-01-2022
الوكيل الاخباري

بريطانيا تسجل 334 وفاة و 194747 إصابة بفيروس كورونا

الكرك: جلسة حوارية لتحديد الاحتياجات الشبابية لمشروع شباب قادر

إدانة 3 موظفين وحبسهم شهرا بقضية إدخال جميد مخالف من دولة عربية

الأمن يلقي القبض على مطلوب خطير أطلق النار على قوة أمنية

رويترز: محتجون يسيطرون على مطار ألماتي كبرى مدن كازاخستان

عاملان أديا لطفرة إصابات كورونا عالميا.. ما هما؟

مجلس النواب يلغي عبارة "الشرطة والدرك" من نص الدستور ويستعيض عنهما بـ"الأمن العام"

مجلس النواب يمنح الحصانة لرئيس ديوان المحاسبة

دولة عربية تقرر تمديد الدراسة عن بعد في مدارسها

تنويه من وزارة التربية بشأن سير الامتحان التكميلي لشهادة التوجيهي

الأربعاء، 05-01-2022 04:46 م

النواب يستكمل مناقشة التعديلات الدستورية الخميس

1220212872618195936531


الوكيل الإخباري - رفع رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، الجلسة المسائية اليوم الأربعاء، لاستكمال مناقشة التعديلات الدستورية وذلك بسبب خروج النواب واقتراب المجلس من فقدان النصاب القانوني.

اضافة اعلان

 

وقال النائب حسين الحراسيس خلال الجلسة، إن التصويت على الدستور يجب أن يكون بثلثي أعضاء المجلس وليس الأعضاء الحاضرين.

 

وأضاف أن المجلس يقوم في الأثناء بالتصويت على مواد تتعلق بالدستور وهذا لا يجوز، قبل أن يرد الدغمي برفع الجلسة إلى صباح الخميس.

 

وتبقى للمجلس مناقشة مواد دستورية تتعلق بتوزير النواب وإقرار مجلس الأمن القومي قبل الموافقة على التعديلات كما أقرها منذ الأحد الماضي.

 

 

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
155118966_3776918055707626_5904770570644302826_o

مجلس النواب يلغي عبارة "الشرطة والدرك" من نص الدستور ويستعيض عنهما بـ"الأمن العام"

5945e369-568d-4d4c-98da-c6607adbac3f

مجلس النواب يمنح الحصانة لرئيس ديوان المحاسبة

11201912152014268025351

النواب يقر تعديلا دستوريا حول مناقشة تقرير ديوان المحاسبة

12202128114241310501827

الموافقة على تضمين موازنات الوحدات الحكومية بقانون الموازنة العامة

image (18)

زراعة الأعيان تناقش إنجازات وتحديات المؤسسة التعاونية

120223162458398643810

إتاحة تشكيل لجنة مشتركة من الأعيان والنواب لبحث مواد مختلف فيها

أخبار متعلقة
120222972488588502

التعديلات الدستورية تؤخر النظر بشكاوى أطراف المشاجرة النيابية

120222114545503166359

لليوم الرابع على التوالي.. الرياطي يغيب عن جلسة النواب

b309b988-b3bc-4f49-846a-8dc1df42f23a

النواب ينقل صلاحية الفصل في صحة انتخاب أعضاء المجلس إلى محكمة التمييز

318347_5_1612705261

لماذا غادر الدغمي موقعه من رئاسة المجلس وعاد للجلوس مع بقية الأعضاء تحت القبة؟

12022313315537307778

النواب يخفض سن الترشح للانتخابات النيابية إلى 25 عاما

520192723345351451666

الدغمي رئيسا لسنة واحدة بدلا من سنتين إذا أقرت التعديلات الدستورية