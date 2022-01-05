النواب يستكمل مناقشة التعديلات الدستورية الخميس

الوكيل الإخباري - رفع رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، الجلسة المسائية اليوم الأربعاء، لاستكمال مناقشة التعديلات الدستورية وذلك بسبب خروج النواب واقتراب المجلس من فقدان النصاب القانوني.

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وقال النائب حسين الحراسيس خلال الجلسة، إن التصويت على الدستور يجب أن يكون بثلثي أعضاء المجلس وليس الأعضاء الحاضرين.

وأضاف أن المجلس يقوم في الأثناء بالتصويت على مواد تتعلق بالدستور وهذا لا يجوز، قبل أن يرد الدغمي برفع الجلسة إلى صباح الخميس.

وتبقى للمجلس مناقشة مواد دستورية تتعلق بتوزير النواب وإقرار مجلس الأمن القومي قبل الموافقة على التعديلات كما أقرها منذ الأحد الماضي.