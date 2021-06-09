النواب يقر معدل النزاهة ومكافحة الفساد

الوكيل الاخباري -

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أقر مجلس النواب في آخر جلساته بالدورة غير العادية لمجلس الأمة، اليوم الأربعاء برئاسة المحامي عبد المنعم العودات، وحضور هيئة الوزارة، القانون المعدل لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.كما وافق المجلس على القانون المعدل لقانون ديوان المحاسبة كما عدّله مجلس الأعيان، وبشكل يحصر حصانة رئيس ديوان المحاسبة بـ"الجرائم الناشئة عن وظيفته"، ويلغي عنه "رتبة" الوزير. ويتيح القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لمجلس الهيئة، اتخاذ قرار الاحتفاظ بالمشتبه بارتكابه أياً من أفعال الفساد لمدة لا تتجاوز 48 ساعة، في الحالات التي يخشى فيها ضياع الأدلة أو التأثير فيها، كما يجيز المشروع للمجلس عند الضرورة إصدار قرار بالحجز على الأموال المنقولة ومنع السفر لكل من يرتكب أياً من أفعال الفساد لمدة لا تتجاوز يومي عمل على أن يتم رفع هذا القرار إلى المدعي العام.