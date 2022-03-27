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الأحد، 27-03-2022 06:41 ص

النواب يناقش اليوم تقرير ديوان المحاسبة لعدد من الوزارات

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الوكيل الإخباري - تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الأحد؛ لمناقشة عدة قضايا، حيث تواصل اللجنة المالية النيابية مناقشة تقارير ديوان المحاسبة لسنة 2018،2019،2020 لكل من؛ وزارة البيئة، وزارة الخارجية ودائرة الشؤون الفلسطينية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الاحصاءات العامة.

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وتناقش كتلة الشعب النيابية قانون الانتخاب.


وأقرت اللجنة القانونية في مجلس النواب، خلال اجتماع عقدته الخميس، برئاسة النائب عبدالمنعم العودات، مشروع قانون الانتخاب لسنة2021.


وقال العودات إن اللجنة استكملت مناقشة مواد مشروع القانون، والبالغ عددها 74 مادة، بعد الاستماع لمناقشة الملاحظات والمقترحات والآراء من أطراف عدة.
وأشار إلى أن اللجنة استمعت، خلال العديد من الاجتماعات واللقاءات التي عقدتها، لآراء وملاحظات ومقترحات مختلف التيارات والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاعات المختلفة حول مشروع قانون الانتخاب ضمن الحوار الوطني الشامل الذي أطلقته منذ ما يزيد عن شهرين.


ومن المتوقع أن يباشر المجلس بمناقشة وإقرار مشروع القانون الأسبوع المقبل.
وتلتقي لجنة الشؤون الخارجية السفير القطري وذلك لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.


 




 

 


 

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