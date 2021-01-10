الأحد 10-01-2021
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النواب يواصل مناقشة بيان الحكومة اليوم

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الأحد، 10-01-2021 07:37 ص

لليوم الرابع

النواب يواصل مناقشة بيان الحكومة اليوم

نوااا
مجلس النواب - أرشيفية


الوكيل الإخباري - يواصل مجلس النواب، الأحد، على مدار جلستين صباحية ومسائية، مناقشة البيان الوزاري لحكومة بشر الخصاونة لليوم الرابع، حيث يحق لكل نائب مناقشة البيان لمدة 20 دقيقة، ونصف ساعة للكتلة تحت قبة البرلمان.

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وألقى الخصاونة، الأحد الماضي، البيان الوزاري أمام مجلس النواب، قال فيه إن "نهج الحكومة سيرتكز على الواقعيّة والصدق والصراحة والشفافيّة والوضوح"، مشددا على أن "الحكومة لن تطلق الوعود جزافاً، ولن تتعهّد إلّا بما يمكنها أن نلتزم به وتنفّذه فعلاً".


وتحدث في مناقشات الثقة التي بدأت الثلاثاء الماضي 41 نائبا، في خمس جلسات.


وتُوجب المادة 53 من الدستور، على الحكومة التي تُشكل، تقديم بيانها الوزاري خلال شهر من انعقاد المجلس الجديد، للحصول على ثقته.
وقدمت الحكومة من خلال بيانها الوزاري، ما مجموعه 157 التزاما، وتم تحليل البيان إلى 7 محاور شاملة، وفق مركز الحياة - راصد المختص في الشأن البرلماني.

 

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