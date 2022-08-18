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الخميس، 18-08-2022 04:23 م

تشابك الأشجار مع أسلاك الكهرباء وراء انقطاع الكهرباء الشتاء الماضي

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الوكيل الإخباري - قالت مصادر نيابية، اليوم الخميس، إن تقرير انقطاع التيار الكهربائي خلال العاصفة الثلجية في فصل الشتاء الماضي، حمل مسؤولية الانقطاعات التي حصلت لشركة الكهرباء الأردنية.

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وبين التقرير بحسب مصادر نيابية أن تشابك الأشجار مع الأسلاك كان السبب الرئيس في تلف الشبكة وانقطاع التيار الكهربائي، وأوصى التقرير الذي ستناقشه لجنة الطاقة النيابية مع الحكومة قريبًا بإجراء صيانة على الشبكة الكهربائية وبنيتها التحتية من قبل الشركة.


كما أوصى التقرير بتفويض وزارة الزراعة شركة الكهرباء الأردنية بقطع الأشجار المتداخلة مع خطوط الشبكة.

 

المملكة

 




 

 


 

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