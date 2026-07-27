رئيس مجلس النواب يلتقي السفير المصري

وبحسب بيان للمجلس، اليوم الاثنين، أكد القاضي، أن العلاقات الأردنية المصرية تستند إلى إرث راسخ من الأخوة والتنسيق، وتستمد قوتها من العلاقة الوثيقة التي تجمع جلالة الملك عبدالله الثاني وأخاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بما يجسد رؤية مشتركة تجاه الأمن والاستقرار والعمل العربي المشترك، ويمنح مسيرة التعاون الثنائي زخما متواصلا في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن الأردن ومصر يواصلان التنسيق الوثيق حيال مختلف القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والعمل على إيجاد أفق سياسي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين.
وشدد القاضي، على أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين مجلس النواب ونظيره المصري، من خلال تبادل الخبرات والزيارات وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين الشعبين الشقيقين، ويسهم في دعم مسيرة التعاون الثنائي، موجها الدعوة إلى رئيس مجلس النواب المصري إلى زيارة المملكة.
من جانبه، أكد السفير المصري اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربطها بالأردن، مثمنا المستوى المتقدم الذي بلغته العلاقات بين البلدين في ظل حرص قيادتيهما على تطويرها في مختلف المجالات.
وأشار إلى أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن ومصر إزاء القضايا العربية والإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا الحرص على تعزيز التعاون مع مجلس النواب الأردني، وتوسيع مجالات الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، والبناء على ما يجمع البلدين من روابط تاريخية ومصالح مشتركة تخدم الشعبين الشقيقين.
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