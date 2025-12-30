رئيس مجلس النواب يهنئ الحلبوسي برئاسة البرلمان العراقي

ووجه القاضي رسالة تهنئة للحلبوسي جاء فيها: "إننا في الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني نعتز بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمعنا بأشقائنا في العراق الشقيق، وما يربط شعبي البلدين من تاريخ مشترك ومصالح متبادلة، يدفعنا لتعزيز التعاون البرلماني وتكثيف التنسيق وتبادل الخبرات بما يخدم البلدين والشعبين الشقيقين".
