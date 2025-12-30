رئيس مجلس النواب يهنئ الحلبوسي برئاسة البرلمان العراقي

الوكيل الإخباري- هنأ رئيس مجلس النواب مازن القاضي، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي بعد فوزه برئاسة البرلمان العراقي.

