الثلاثاء 2025-12-30 12:33 م

رئيس مجلس النواب يهنئ الحلبوسي برئاسة البرلمان العراقي

النائب مازن القاضي
مازن القاضي
الثلاثاء، 30-12-2025 10:57 ص

الوكيل الإخباري-   هنأ رئيس مجلس النواب مازن القاضي، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي بعد فوزه برئاسة البرلمان العراقي.

اضافة اعلان


ووجه القاضي رسالة تهنئة للحلبوسي جاء فيها: "إننا في الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني نعتز بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمعنا بأشقائنا في العراق الشقيق، وما يربط شعبي البلدين من تاريخ مشترك ومصالح متبادلة، يدفعنا لتعزيز التعاون البرلماني وتكثيف التنسيق وتبادل الخبرات بما يخدم البلدين والشعبين الشقيقين".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

بلا

منوعات درجات حرارة قياسية تصل إلى ‎-42 مئوية… افتتاح أطول نفق طريق سريع في العالم (صور)

غزة

فلسطين الاحتلال يواصل خروقاته بقصف جوي ومدفعي على أنحاء متفرقة في قطاع غزة

بل

منوعات لن يتكرر حتى عام 2114... الأرض على موعد مع أطول ظلام دامس في هذا التاريخ!

ل

منوعات مصرع طيار إثر سقوط طائرة إعلانية في بحر كوباكابانا أمام المصطافين

اغ

منوعات شاهد رصد ثعبان "نادر" شديد السمية في الهند

بلغ أقصى حمل كهربائي مسجل، امس الاثنين، 4210 ميجا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية. وكان مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة، قد أكد جاهزية منظومة الكهرباء الفنية لموسم الشتاء

أخبار محلية 4210 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل أمس الاثنين

التنفيذ القضائي

أخبار محلية إدارة التنفيذ القضائي تتيح خدمة الاستعلام عن منع السفر عبر الهاتف والرسائل النصية

فل

فيديو الوكيل تجمعات مياه الأمطار في الشوارع ... وضرورة تكثيف المراقبة على المشاريع السكنية



 






الأكثر مشاهدة