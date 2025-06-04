"زراعة النواب" تشيد بجهود وزارة الزراعة

الوكيل الإخباري- أشادت لجنة الزراعة والمياه النيابية بجهود وزارة الزراعة في دعم وتطوير القطاع الزراعي، مؤكدة دعمها الكامل للسياسات والإجراءات التي تتخذها الوزارة بقيادة الوزير وكوادره الفنية والتي أسهمت في تحقيق نمو ملحوظ في الإنتاج الزراعي وزيادة في الصادرات لا سيما في مجالات الثروة النباتية والحيوانية.

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