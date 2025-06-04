"زراعة النواب" تشيد بجهود وزارة الزراعة

وقالت اللجنة في بيان الأربعاء إنها تتابع باهتمام القرارات والمشاريع التي تنفذها الوزارة وتثمن التقدم الواضح في مجالات الإرشاد الزراعي وتمويل التعاونيات وتعزيز الاستثمار وإنشاء المصانع الزراعية، ومشاريع الحصاد المائي والتحريج باعتبارها من الركائز الأساسية للنهوض بالقطاع وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
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