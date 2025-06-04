الأربعاء 2025-06-04 05:55 م
 

"زراعة النواب" تشيد بجهود وزارة الزراعة

مجلس النواب
مجلس النواب
 
الأربعاء، 04-06-2025 05:23 م

الوكيل الإخباري-    أشادت لجنة الزراعة والمياه النيابية بجهود وزارة الزراعة في دعم وتطوير القطاع الزراعي، مؤكدة دعمها الكامل للسياسات والإجراءات التي تتخذها الوزارة بقيادة الوزير وكوادره الفنية والتي أسهمت في تحقيق نمو ملحوظ في الإنتاج الزراعي وزيادة في الصادرات لا سيما في مجالات الثروة النباتية والحيوانية.

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وقالت اللجنة في بيان الأربعاء إنها تتابع باهتمام القرارات والمشاريع التي تنفذها الوزارة وتثمن التقدم الواضح في مجالات الإرشاد الزراعي وتمويل التعاونيات وتعزيز الاستثمار وإنشاء المصانع الزراعية، ومشاريع الحصاد المائي والتحريج باعتبارها من الركائز الأساسية للنهوض بالقطاع وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.

 
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