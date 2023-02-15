سياحة الأعيان تطلع على الواقع السياحي في مأدبا

الوكيل الإخباري - زارت لجنة السياحة والتراث في مجلس الأعيان، برئاسة العين عبدالحكيم الهندي، اليوم الأربعاء، محافظة مأدبا، للاطلاع على الواقع السياحي وتحدياته في المحافظة.

اضافة اعلان



واستمعت اللجنة، التي ضمت مقررها خالد أبو العز، والأعضاء، سليم خير، محمد الأزايدة، خيرالدين هاكوز، وعبدالله مطر، إلى الواقع السياحي في المحافظة خلال لقاء في مبنى المحافظة بحضور محافظ مأدبا نايف الهدايات، ورئيس مجلس المحافظة محمد أبو ركبة، ورئيس البلدية المهندس عارف الرواجيح، ومدير مديرية سياحة مأدبا وائل الجعنيني.



وقال العين الهندي إن فوز مأدبا بلقب عاصمة السياحة العربية العام الماضي، سيعزز من مكانتها على الخارطة السياحية العربية والعالمية، ويسهم في التعريف بهوية مأدبا الفسيفسائية، داعيًا إلى استثمار ذلك الفوز لزيادة حجم الاستثمارات السياحية وتوفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي.



وأكد أن مأدبا غنية بالتراث والمعالم الأثرية والدينية والتاريخية، الأمر الذي يدعو إلى تكثيف الجهود المبذولة من أجل الترويج السياحي للمحافظة التي تلعب دورًا مهما في رفد الاقتصاد الوطني.



وأشار العين الهندي إلى أهمية بذل جهود أكبر في مجال الترويج للمواقع السياحية والمنتج السياحي محليا وإقليميا وعالميا، والتعريف بما يحتويه الأردن من معالم سياحية طبيعية وأثرية، عبر المؤسسات المعنية ما يسهم في زيادة أعداد الزوار والسياح.

وزار رئيس وأعضاء لجنة السياحة والتراث عددا من المواقع السياحية والأثرية في المحافظة.