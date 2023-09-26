طاقة النواب تكرم شركات رائدة في مجال الطاقة

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- كرمت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية عددا من الشركات الرائدة في مجال الطاقة.جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب المهندس طلال النسور وبحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة وممثلين عن شركات الطاقة.وقال النسور ان هذا التكريم جاء بهدف دعم وتحفيز الشركات الرائدة في مجال الطاقة ونظرا لمساهمتها في تنمية القطاع .واكد النسور أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والدفع باتجاه إيجاد الحلول البديلة التي من شأنها التخفيف من فاتورة الطاقة التي تشكل عبئًا كبيرًا على الدولة والمواطن.بدورهم أشار النواب عبدالله عواد، موسى هنطش، علي الطراونة، ضرار الحراسيس، أحمد القطاونة إلى أهمية تسليط الضوء على الإنجازات التي تقدمها الشركات العاملة بقطاع الطاقة وتحفيزها لتكون مساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني عبر استثمارات من شأنها تحقيق المصلحة العامة.ولفتوا الى أن الهدف هو تحقيق أعلى معايير الاستدامة في مجال الطاقة وتوظيف بدائل الطاقة البديلة واستغلالها لتخفيض قدر الإمكان من فاتورة الطاقة التي تشكل العبء الأكبر على المستثمر والمواطن.من جانبه رحب الخرابشة بهذه المبادرة التي قامت بها الطاقة النيابية، قائلاً ان هذا التكريم يأتي كدعم وتشجيع لشركات تسهم في تخفيف عبء فاتورة الطاقة.وأشار إلى أن الاستثمار في مجال الطاقة البديلة من شأنه تحقيق أمن واستدامة مصادر الطاقة، موضحا أن الوزارة على تواصل مستمر مع الشركات الرائدة بهذا المجال لكونها تلعب دورا كبيرا في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.