طهبوب: أجمل جلسة تشريعية منذ بداية المجلس

الوكيل الإخباري- وصفت النائب ديمة طهبوب جلسة مجلس النواب التشريعية المنعقدة حاليا لمناقشة مشروع قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية بالأجمل منذ بداية مجلس النواب العشرين.

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وقالت طهبوب اليوم الاثنين، ربما تكون هذه أجمل جلسة تشريعية منذ بداية مجلس النواب، لافتة إلى أن النقاش حول مشروع القانون مستفيض ولم يقترح أي نائب إقفال باب النقاش.

وأضافت أن هذا يدلل على عناية مجلس النواب بالقطاع الزراعي الذي يعتبر من القطاعات السيادية، مؤكدة أن الجلسة الحالية ترسل رسائل بأن المجلس يدعم سياسة الاعتماد على الذات.