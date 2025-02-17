طهبوب: أجمل جلسة تشريعية منذ بداية المجلس

وأضافت أن هذا يدلل على عناية مجلس النواب بالقطاع الزراعي الذي يعتبر من القطاعات السيادية، مؤكدة أن الجلسة الحالية ترسل رسائل بأن المجلس يدعم سياسة الاعتماد على الذات.
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