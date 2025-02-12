 
الأربعاء 2025-02-12 12:12 م
 

عطية: موقف الملك كان واضحا برفض التهجير والتوطين

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خميس عطية
الأربعاء، 12-02-2025 11:45 ص
الوكيل الإخباري- أكد رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي خميس عطية وقوف الأردنيين مع جلالة الملك عبدالله الثاني في رفض التهجير والتوطين للاجئين الفلسطينيين من قطاع غزة.اضافة اعلان


وقال عطية خلال جلسة نيابية، الأربعاء، إن الملك كان واضحا في لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يرفض التهجير وأن الحل الوحيد للسلام هو برحيل الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأضاف أن لاءات جلالة الملك هي ثوابتنا وثوابت أمتنا العربية في الحفاظ على القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني.

وشدد على أن الأمة العربية مطالبة كلها بانتهاج موقف موحد مثل الموقف الأردني لرفض التهجير والتوطين للاجئين ودعم حل الدولتين.
 
gnews

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